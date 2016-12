Stefania Fummo: "Non sono l'amante di Cavani. Minacciata a Napoli"

foto SportMediaset 16:11 - Le notizie della relazione con Cavani sono ''assolutamente false''. Stefania Fummo, la giovane napoletana avvicinata al calciatore, smentisce tutto attraverso gli avvocati Majorano e Aria. I legali hanno presentato denuncia ''sollecitando indagini intese all'identificazione di chi in modo così spregiudicato ha violato la sua riservatezza, abusato dei suoi dati personali e diffuso notizie false e diffamatorie''. La Fummo denuncia minacce e ingiurie. - Le notizie della relazione consono ''assolutamente false''.la giovane napoletana avvicinata al calciatore, smentisce tutto attraverso gli avvocati. I legali hanno presentato denuncia ''sollecitando indagini intese all'identificazione di chi in modo così spregiudicato ha violato la sua riservatezza, abusato dei suoi dati personali e diffuso notizie false e diffamatorie''. La Fummo denuncia minacce e ingiurie.

''L'esposizione mediatica ha provocato, per la notorietà del personaggio e la diffusione della falsa informazione - scrivono gli avvocati Majorano e Aria - un gravissimo pregiudizio di immagine; ed è stata causa di inquietanti episodi posti in essere in danno della Fummo. Persone allo stato sconosciute hanno creato un falso profilo della Fummo sul social network Facebook; altri hanno avuto accesso al profilo Twitter, vi hanno scaricato indebitamente immagini private per pubblicarle su giornali anche on line e blog; taluno, addirittura, ha avuto accesso abusivo ai tabulati telefonici dell'utenza mobile della Fummo, nella vana speranza di trovarvi traccia di conversazioni e messaggi scambiati con Cavani''. ''A tutto ciò - hanno sottolineato i due legali - si aggiunge la limitazione della libertà che Stefania soffre: riconosciuta grazie alla disinvolta pubblicazione delle immagini che la ritraggono, viene additata, minacciata ed ingiuriata se solo esce in strada, ed ha addirittura sospeso la frequenza dei corsi universitari''. Gli avvocati auspicano che che la diffusione dell'iniziativa legale ''possa contribuire a ripristinare la verità, e consentire a Stefania di recuperare la serenità dei suoi affetti familiari e della sua vita quotidiana''.