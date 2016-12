Milan-Sion 6-0: Gattuso sommerso da gol e abbracci

- Ilstende 6-0 ildiin amichevole. Clima di festa a San Siro per il ritorno di: tanti abbracci da parte died ex compagni. In campo buon allenamento per i rossoneri che hanno dilagato nella ripresa con. Curiosa la scelta di Gattuso, allenatore-giocatore, di non schierarsi in campo. Da bordocampo tanti consigli e urla ai suoi giocatori.

GLI HIGHLIGHTS

MILAN-SION 6-0

45' st E' FINITA: Il Milan batte 6-0 il Sion di Gattuso. Ringhio sotto la curva applaudito dai suoi ex tifosi

38' st ALTRO GOL DEL MILAN: 6-0! Autogol di Kolloli su cross di Bojan

35' st IL MILAN DILAGA! De Feo, giovane della primavera, trova il gol sul cross di Antonini

27' st POKER MILAN! Robinho restituisce il favore a Bojan che firma la doppietta personale: 4-0. Allegri fa entrare i primavera

22' st TRIS DEL MILAN! Spettacolare azione dei rossoneri: triangolo in velocità tra Robinho e Bojan con il brasiliano che trova il gol e va abbracciare Gattuso. I tifosi fanno un coro per Ringhio. E' il primo gol del 2013 di Binho

9' st RADDOPPIO DEL MILAN! Incursione di Bojan in area e palla in rete

1' st GOL DEL MILAN! Ottimo inserimento di Traorè che di testa segna il vantaggio

1' st Inizia la ripresa

45' Si chiude qua il primo tempo. Flamini: "Siamo un po' stanchi, speriamo di fare meglio nel secondo tempo".

41' Rissa a San Siro. Protagonista Mexes colpevole di aver tirato un calcione a Mrdja. L'arbitro Gervasoni ammonisce entrambi

A San Siro anche Pazzini che sta guarendo dall'infortunio. Intervistato a bordocampo dal nostro Pellegatti ha detto: "Sto migliorando di giorno in giorno: lavoro duro per rientrare il più presto possibile. Ho sofferto molto vedere in tv la partita con il Barcellona".

37' Fuorigioco dubbio fischiato a Robinho che a gioco fermo va in gol con un pregievole pallonetto. I rossoneri spingono

22' Fiammata Milan con Niang che scappa sulla sinistra e mette in mezzo per Bojan, anticipato. Gattuso molto attivo in panchina continua a dare indicazioni ai suoi giocatori.

17' Paratona di Amelia da un tiro dal limite dall'area

11' Il Milan fa la partita: tridente inedito con Bojan, Niang e Robinho. Come a Barcellona il francese fa la punta centrale. Delle volte si inverte con il brasiliano. Attaccante molto mobili

6' Gattuso si fa sentire dalla panchina: quante urla

2' Grande occasione per il Sion: Leo calcia a lato solo davanti ad Amelia. E Gattuso dalla panchina: "Non si possono sbagliare certi gol"

Gattuso durante la foto di rito con Allegri: "Almeno la smettete di dire che abbiamo litigato"

SORPRESONA: Gattuso non si schiera in campo e neanche in panchina: farà solo l'allenatore. Intanto abbraccio con Allegri

Tutto pronto a San Siro per l'amichevole di lusso. Clima ottimo per giocare a pallone, cielo limpido sopra lo stadio Meazza. Qualche centinaia di tifosi sugli spalti. Presenti anche quattro supporter svizzeri

Ecco la formazione rossonera che è stata annunciata addirittura ieri pomeriggio sull'account Twitter del club. Solo un cambio per un piccolo infortunio a Zaccardo. Gioca Bonera

LE FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Amelia (35' st Andrenacci); Antonini, Bonera, Mexes, Constant; Flamini (28' st De Feo), Traorè (40' st Medhoun), Nocerino (40' st Bendé Bendé); Niang (28' st Bortoli), Bojan (40' st Claveria), Robinho (40' st Aniekan). A disp.: Abbiati, Zaccardo. All.: Allegri.

Sion (3-4-1-2): Fickentscher; Dos Santos, Kolloli, Itaperuna, Bbasha, Dingsdag, Crettenand, Mrdja, Lacroix, Regazzoni, Sauthier. All.: Gattuso.