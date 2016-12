Qualificazioni Mondiali: Spagna-Finlandia 1-1, Francia-Georgia 3-1

foto SportMediaset Correlati Croazia-Serbia: la guerra è finita l'Inghilterra, che travolge San Marino per 8-0 ma rimane seconda nel proprio girone, guidato sempre dal Montenegro (1-0 in Moldavia, gol di Vucinic). Inaspettato è il pareggio della Spagna, rallentata in casa dalla Finlandia (1-1) e scivolata al secondo posto alle spalle della Francia (3-1 alla Georgia). Quinta vittoria in altrettante gare per l'Olanda (3-0 all'Estonia) mentre l'Irlanda di Trapattoni pareggia 0-0 in Svezia. Tutto facile per, che travolgeper 8-0 ma rimane seconda nel proprio girone, guidato sempre dal(1-0 in, gol di). Inaspettato è il pareggio della, rallentata in casa dalla(1-1) e scivolata al secondo posto alle spalle della(3-1 alla). Quinta vittoria in altrettante gare per l'Olanda (3-0) mentre l'Irlanda dipareggia 0-0 in

La Germania vince 3-0 in Kazakistan e continua a guidare il Gruppo C, quello di Svezia e Irlanda. Partita dalle mille emozioni in Israele: 3-3. Il Portogallo trova subito il vantaggio con Bruno Alves, al 2', prima di crollare sotto i colpi dei padroni di casa. Hemed, Ben Basat e Gershon ribaltano completamente il risultato tra il 24' e il 70'. Sembra essere disfatta per Cristiano Ronaldo e compagni che reagiscono e trovano il pari in extremis al 92' con Coentrao dopo il momentaneo 3-2 di Postiga. Israele e Portogallo restano così appaiate in classifica e salgono a quota 8 punti nel gruppo F. La Russia di Capello (a 12), impegnata sabato contro l'Irlanda del Nord, può scappare. Nel girone B, quello dell'Italia, la Bulgaria travolge 6-0 Malta, avversaria degli azzurri martedì.