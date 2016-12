Mazzarri-Napoli: contratto di 3 anni per continuare insieme

16:28

De Laurentiis non vuole perdere l'allenatore della rinascita del Napoli e, secondo il Mattino, ha pronta una proposta indecente per convincerlo ad allungare l'avventura in azzurro: 3 anni di prolungamento di contratto e un aumento di ingaggio che porterebbe Mazzarri- con uno stipendio di 3 milioni- a diventare l'allenatore più pagato d'Italia. Il tecnico non ha ancora disdetto l'affitto della casa di Pozzuoli.