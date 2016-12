L'Italia spaventa il Brasile: 2-2

foto SportMediaset Correlati Le foto del match

SuperMario l'infallibile 11:55 - Una grande Italia pareggia in rimonta contro il Brasile dopo aver chiuso il primo tempo sotto di due gol. A Ginevra, in amichevole, la Seleçao sblocca la partita al con Fred (33') e trova il bis al 42' grazie a Oscar, bravo a finalizzare un contropiede avviato da Neymar. Nella ripresa arriva la reazione degli azzurri, che prima accorciano le distanze con De Rossi (54') e poi segnano il 2-2 finale con un destro di Balotelli dal limite dell'area (57'). - Una grande Italia pareggia in rimonta contro ildopo aver chiuso il primo tempo sotto di due gol. A Ginevra, in amichevole, la Seleçao sblocca la partita al con(33') e trova il bis al 42' grazie a, bravo a finalizzare un contropiede avviato da. Nella ripresa arriva la reazione degli azzurri, che prima accorciano le distanze con(54') e poi segnano il 2-2 finale con un destro didal limite dell'area (57').

LA PARTITA

La notizia è tanto semplice quanto importante: a un anno e tre mesi dal Mondiale, questa Nazionale ha messo sotto coloro che saranno i favoriti numeri uno per la vittoria finale. Il risultato parla di un pareggio, 2-2, arrivato in rimonta. La partita, invece, racconta di un'Italia che nei primi 20 minuti sfiora il gol almeno quattro volte, macinando gioco, occasioni e avversari. I nove Mondiali in bacheca e il ritmo martellante imposto dai 22 in campo, subito, spazzano via lo status d'amichevole. A Ginevra è partita vera, dunque anche spietata. Tanto che gli azzurri, alla prima disattenzione, vengono puntualmente trafitti dal Brasile: Filipe Luis crossa al centro da sinistra, Bonucci prolunga di testa sul secondo palo e Fred - al volo - fa secco Buffon (32'). Dieci minuti più tardi la seconda beffa, con Neymar che innesca un terrificante contropiede finalizzato da Oscar.



Sotto di due reti al riposo, Prandelli cambia volto (e modulo) alla squadra: fuori Osvaldo e Pirlo, dentro El Shaarawy e Cerci. Si passa da un 4-3-1-2 un po' troppo prevedibile, con Giaccherini nell'inedito ruolo di trequartista, a un 4-3-3 frizzante e ancora più offensivo. La scossa arriva grazie a De Rossi, che al 9' infila Julio Cesar con un preciso tocco d'esterno destro sugli sviluppi di un corner. Gli azzurri cambiano passo e atteggiamento, alzano il baricentro di 20 metri e si gettano nella metà campo verdeoro. Balotelli trova subito il 2-2 con un destro da fuori area che s'infila sotto la traversa. Non basta. Perché, a questo punto, la Seleçao prende davvero paura e si chiude definitivamente davanti a Julio Cesar: SuperMario si divora il 3-2 al 18' (destro addosso al portiere brasiliano), Bonucci sfiora il palo di testa al 23' e, ancora Balotelli, si fa deviare da Dante una clamorosa occasione da pochi passi (31'). La girandola di cambi, nel finale, spegne lentamente la gara e rimanda ogni giudizio al match di Confederations Cup in programma il 22 giugno. L'ultima sfida prima della battaglia finale.

LE PAGELLE



Balotelli 7,5 - Primo tempo double-face: sfiora il gol in due occasioni ma, nel complesso, potrebbe muoversi maggiormente ed essere più concreto. Nella ripresa estrae dal repertorio il destro dalla distanza e per Julio Cesar sono dolori. Potrebbe raddoppiare, ma per stasera va bene così.



El Shaarawy-Cerci 7 - Entrano nel secondo tempo e cambiano la Nazionale con corsa, dribbling e guizzi sulle fasce.



Osvaldo 5 - Lento di testa (intesa come velocità di pensiero) e fuori condizione. Sotto la doccia dopo 45 minuti.



Neymar 6,5 - Schierato alle spalle di Fred, punta sempre la porta tagliando in due la difesa azzurra.



Hulk 5,5 - Esterno nel trio dietro al centravanti, è il peggiore del reparto. Colpa, evidentemente, di qualche chilo di troppo...



IL TABELLINO



ITALIA-BRASILE 2-2

Italia (4-3-1-2): Buffon 6,5; Maggio 6, Bonucci 6, Barzagli 7, De Sciglio 6 (29' st Antonelli sv); De Rossi 6,5 (36' st Diamanti sv), Pirlo 6 (1' st Cerci 7), Montolivo 6; Giaccherini 6 (23' st Poli 6); Osvaldo 5 (1' st El Shaarawy 7), Balotelli 7,5 (38' st Gilardino sv).

A disp.: De Sanctis, Sirigu, Marchetti, Abate, Astori, Ranocchia, Candreva, Giovinco. All. Prandelli 6,5

Brasile (4-2-3-1): Julio Cesar 6,5; Dani Alves 6, David Luiz 5,5, Dante 6, Filipe Luis 6 (32' st Marcelo sv); Fernando 6,5, Hernanes 5,5 (46' st Luiz Gustavo sv); Hulk 5 (40' st Jean sv), Neymar 6,5, Oscar 6,5 (17' st Kakà 6); Fred 6 (24' st Diego Costa 5,5).

A disp.: Diego Cavalieri, Thiago Silva, Osvaldo. All.: Scolari 6

Arbitro: Studer (Svizzera)

Marcatori: 33' Fred (B), 42' Oscar (B), 9' st De Rossi (I), 12' st Balotelli (I)

Ammoniti: Fred, Hernanes, Filipe Luis (B); Maggio, Poli (I)

Espulsi: -

LA CRONACA DEL MATCH



45' st E' FINITA! L'ITALIA PAREGGIA 2-2 CON IL BRASILE

36' st Cerci ci prova con un sinistro dal limite dell'area: palla alta

31' st Altra occasione per l'Italia, vicina al tris con un destro di Balotelli deviato in angolo da Dante

23' st Bonucci sfiora il vantaggio con un colpo di testa su calcio d'angolo: palla a lato di pochissimo

18' st Balotelli, solo davanti a Julio Cesar, si divora il gol del 3-2 calciando addosso all'ex portiere interista

12' st PAREGGIO DELL'ITALIA CON BALOTELLI! SuperMario trafigge Julio Cesar con un gran destro da fuori area che si infila sotto la traversa

11' st 11' Neymar ci prova su punizione, Buffon para senza problemi

9' st GOL DELL'ITALIA! Sugli sviluppi di un angolo, De Rossi infila Julio Cesar con un preciso colpo d'esterno destro

5' st Cross di Cerci da destra, Balotelli colpisce di testa ma manda alto

1' st Comincia il secondo tempo! Due cambi per l'Italia: Cerci al posto di Pirlo ed El Shaarawy per Osvaldo 45' FINISCE IL PRIMO TEMPO: BRASILE IN VANTAGGIO PER 2-0

42' RADDOPPIO DEL BRASILE! Ripartenza letale della Seleçao con Neymar, che fa 40 metri palla al piede prima di servire Oscar all'interno dell'area: tocco di destro e Buffon è battuto per la seconda volta

39' Azione insistita dell'Italia. Giaccherini serve Pirlo all'interno dell'area, sinistro a giro sul secondo palo ma palla a lato

38' L'Italia reagisce immediatamente: pericoloso destro di Balotelli respinto da Julio Cesar

33' BRASILE IN VANTAGGIO! Cross da sinistra di Filipe Luis , Bonucci spizza sul secondo palo dove c'è Fred: destro al volo sul primo palo e palla in rete

28' Destro di Montolivo dalla distanza, palla alta sopra la traversa

21' Lancio millimetrico di Pirlo per Maggio, che taglia dietro alla difesa brasiliana ma viene fermato da Julio Cesar

18' Cross da sinistra di Balotelli per Osvaldo: il colpo di testa del giallorosso finisce alto

18' Fernando ci prova con una punizione dalla distanza: palla ampiamente fuori

13' Balotelli ancora pericoloso: destro dal limite dell'area, leggermente deviato da David Luiz, che sfiora il palo alla sinistra di Julio Cesar

12' Hernanes ci prova da fuori area, ma il suo sinistro termina debolmente a lato

6' Italia vicina al vantaggio con Balotelli: lancio lungo di De Rossi, sinistro del rossonero e risposta con i piedi di Julio Cesar

4' Percussione centrale di Neymar e destro a incrociare, Buffon risponde senza difficoltà

2' Risposta immediata degli azzurri: guizzo di Giaccherini in area, destro sul primo palo e parata di Julio Cesar

2' La prima conclusione del match è di Hulk: destro debole dalla distanza

1' Si parte! A Ginevra comincia Italia-Brasile. Il primo pallone è dei verdeoro

CESARE ZANOTTO