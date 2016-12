Cannavaro "Napoli da scudetto e rimanga Mazzarri"

foto SportMediaset 17:43 - Il sogno-scudetto del Napoli è ancora vivo. Ne è sicuro Paolo Cannavaro: "Finché la matematica non ci condanna, ci crediamo. Sarebbe bello festeggiare qualcosa di importante quando si giocherà la partita d'addio di mio fratello Fabio". Mazzarri non ha dubbi: "Rapporto bellissimo, spero resti". - Il sogno-scudetto delè ancora vivo. Ne è sicuro: "Finché la matematica non ci condanna, ci crediamo. Sarebbe bello festeggiare qualcosa di importante quando si giocherà la partita d'addio di mio fratello Fabio". Il caso-Cavani ha scosso l'ambiente azzurro: "E' vero, siamo personaggi pubblici, ma leggere certe menzogne su Edi non è stato bello". E sul futuro dinon ha dubbi: "Rapporto bellissimo, spero resti".

"Dobbiamo comunque difendere il secondo posto, sarebbe un risultato eccezionale viste le squadre che ci seguono in classifica. Non c'è solo il Milan a combattere con noi per questo obbiettivo". Non manca un tributo a chi sta guidando la classifica: "I bianconeri sono tosti, la Champions in genere toglie punti a chi vi partecipa... Come è possibile? (sorridendo)". Sui moduli difensivi, dice la sua: "Possiamo giocare a 3 o a 4 dietro anche se, conoscendo Mazzarri, non credo che cambierà la sua idea tattica". Cannavaro con un occhio guarda avanti, con l'altro segue i movimenti alle spalle del Napoli:sarebbe un risultato eccezionale viste le squadre che ci seguono in classifica.a combattere con noi per questo obbiettivo". Non manca un tributo a chi sta guidando la classifica:a chi vi partecipa... ma la Juventus batte il Celtic e vola in Italia.Sui moduli difensivi, dice la sua: "Possiamo giocare a 3 o a 4 dietro anche se, conoscendo Mazzarri, non credo che cambierà la sua idea tattica".

Intanto, in vista della prossima stagione, il capo delle operazioni del Napoli, Alessandro Formisano, lancia l'allarme San Paolo: "Sono preoccupato, se i lavori allo stadio non cominciano per fine mese rischiamo di non poter giocare al San Paolo le coppe europee del prossimo anno". Alcuni lavori di ristrutturazione richiesti dall'Uefa, infatti, sono obbligatori per poter dare al club azzurro la licenza per ospitare le gare di Champions League o Europa League per la stagione 2013/14.



Il programma di ristrutturazione prevede 25 punti. Tra i più importanti ci sono i cupolini del tetto che si sono staccati nel corso degli anni ("in particolare quelli sopra la tribuna stampa che così è indecorosa", ha sottolineato Formisano), la rimozione di infiltrazioni d'acqua che provocano il deterioramento dei calcestruzzi e la ristrutturazione dei bagni della curva. Un pacchetto per cui il Napoli ha già provveduto da oltre un mese a stilare un cronoprogramma con tanto di preventivo, per una spesa di poco più di un milione di euro. Soldi che il Napoli anticiperebbe e verrebbero poi scontati dai canoni di locazione che il club paga mensilmente al Comune, proprietario del San Paolo.



Già a metà febbraio, Formisano aveva avvertito della necessità di accelerare i tempi ma ora "siamo a fine marzo e non è cambiato nulla". Per la verità il Comune di Napoli aveva recepito l'urgenza dei lavori, varando una delibera, ma ora manca una determina che dia il via libera alle operazioni. I giorni, le settimane, però, passano: "Se cominciassimo oggi - aggiunge Formisano - i lavori finirebbero il 30 giugno. Ma oltre fine mese non si può andare. Bisogna anche tener conto della difficoltà di aprire un cantiere dal lunedì al sabato e poi smontarlo quando c'è la partita e poi rimontarlo".