Boateng all'Onu: "Il razzismo è un virus contagioso"

- Dopo una mattinata ricca d'incontri per le vie di Ginevra, dal saluto a Thiago Silva nel ritiro del Brasile al ricevimento all'ambasciata ghanese con tanto di maglia numero 10 donata in regalo,ha fatto visita all'Onu per parlare di razzismo. "Purtroppo esiste anche nel 2013 - ha dichiarato il trequartista del Milan, parlando dell'episodio contro la-. E' un problema grave che non è passato, è un virus contagioso".