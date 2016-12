Italia, Prandelli: "Dalla Juventus ereditiamo la cultura del lavoro"

- A Ginevra l'sfiderà ilalla ricerca di quella vittoria che manca dal 1982. "Cercheremo di accontentare gli under 30 che non hanno visto quel successo, ma mi servono certezze e per questo vado sul sicuro con un 4-4-2" ha dichiarato il ct della Nazionale,. In azzurro ci sarà un: "Non solo grandi difensori e centrocampisti. Conte ha portato a questi giocatori la cultura del lavoro"

La speranza per il ct azzurro è quella di riuscire a battere la Seleçao: "Non ci riesce dal 1982, spero di riuscirci stasera". Per farlosi affida al 4-4-2 classico, sfruttando la solidità della difesa juventina e l'estro del centrocampo. Proprio in relazione a questo il ct ha elogiato il collega: "In eredità dalla Juve non prendiamo solo grandi giocatori, ma anche una grande cultura del lavoro".

La stessa cultura che lentamente sembra aver intrapreso anche Mario Balotelli, da qualche settimana lontano dal gossip dentro e fuori dal campo. "Che si parli poco di lui è un bel segnale, vuol dire che sta trovando la giusta strada. Lo vedo anche più partecipe nel gioco dei compagni ma senza perdere la lucidità sottoporta. Sta maturando in fretta".