Un fulmine colpisce l'aereo della Nazionale

foto SportMediaset 22:07 - Attimi di paura sul volo (un charter Alitalia proveniente da Firenze) che portava la nazionale di calcio italiana a Ginevra, dove giovedì si giocherà l'amichevole col Brasile. Un fulmine ha colpito l'aereo degli azzurri in fase di atterraggio. Tanto spavento ma nessuna conseguenza e con l'equipaggio ha subito tranquillizzato i passeggeri. "E' stato un fulmine ma la situazione è stata sempre sotto controllo", ha detto il comandante Roberto Andolfato.

''Sfido chiunque a dire 'io non ho avuto paura'''. Il sorriso di Cesare Prandelli non nasconde nervosismi, piuttosto è un modo sincero per sdrammatizzare quel lungo e silenzioso attimo sospeso tra sorpresa e spavento, vissuto da tutto l'aereo della nazionale: alle 18.20, quando il charter Alitalia stava scendendo tra le nuvole sopra Ginevra per l'atterraggio, all'improvviso un botto fragoroso, una luce forte e bluastra visibile dai finestrini. Era un fulmine, diritto sull'ala destra.

''In 24 anni di volo, è la seconda volta che mi capita'', ha ammesso una delle hostess, mentre il responsabile di cabina ha spiegato quando accaduto agli azzurri, ancora seduti al loro posto dopo che le ruote avevano toccato terra. ''Bello spavento all'arrivo'', l'immediato tweet di Marchisio. I commenti degli altri azzurri, tra loro, sono stati assai più espliciti. ''Tremendo'', l'imprecazione di Buffon. ''Che paura'', ha ammesso El Shaarawy. Colorito Diamanti, che ai compagni non ha nascosto di considerarla situazione da fifa pura, con effetti annessi, tranne poi stemperare tutto in un sorriso. Scherzi sulle cuffie calcate in testa da Balotelli, sempre isolato nel suo mondo. ''Certo, la situazione non è stata piacevole: ma è tutto ok - ha poi detto, mezzora dopo, Prandelli - Non è' la prima volta che mi capita, era successo altre due o tre volte: ma ammetto, così forte mai''. E poi, rivolto ad alcuni giornalisti presenti in aereo: ''Ora tutti sorridenti, ma sfido chiunque a dire di non aver avuto un po' di paura...''.