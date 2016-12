Serie B: saltano tre panchine dopo la 32.ma giornata

foto SportMediaset tre esoneri nella stessa giornata. E' ciò che è successo in seguito al turno infrasettimanale di Serie B a Marcolin, Silva e Colomba. I primi due, tecnici di Modena e Ascoli hanno pagato la sconfitta interna rispettivamente contro Empoli e Reggina. Per Colomba, invece, fatale il ko del Padova a Bari e una squadra da tempo in crisi di risultati. Si sa quando non arrivano i risultati a pagare è sempre l'allenatore, ma raramente si vedono. E' ciò che è successo in seguito al turno infrasettimanale di Serie B a. I primi due, tecnici dihanno pagato la sconfitta interna rispettivamente contro Empoli e Reggina. Per Colomba, invece, fatale il ko dela Bari e una squadra da tempo in crisi di risultati.

Il Modena per la panchina ha scelto Walter Novellino, allenatore esperto per la categoria, mentre l'Ascoli ha puntato su Pergolizzi. Si tratta di un ritorno, invece, per il Padova dove è stato richiamato Fulvio Pea, tecnico che aveva iniziato la stagione alla guida della squadra veneta.