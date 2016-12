Italia: Prandelli "Vogliamo mettere in difficoltà il Brasile"

foto SportMediaset Correlati Italia-Brasile, la partita infinita 12:51 - Cesare Prandelli non scioglie i dubbi di formazione in vista dell'amichevole di giovedì sera contro il Brasile: "E poi non voglio dare vantaggi all'avversario, vogliamo mettere in difficoltà questo Brasile - ha detto il ct azzurro alla vigilia - Incontriamo la nazionale tecnicamente più forte, ma sappiamo di poterli mettere in difficoltà e abbiamo il coraggio di proporre le nostre idee e i nostri giovani. El Shaarawy è nostro Neymar". non scioglie i dubbi di formazione in vista dell'amichevole di giovedì sera contro il: "E poi non voglio dare vantaggi all'avversario, vogliamo mettere in difficoltà questo Brasile - ha detto il ct azzurro alla vigilia - Incontriamo la nazionale tecnicamente più forte, ma sappiamo di poterli mettere in difficoltà e abbiamo il coraggio di proporre le nostre idee e i nostri giovani.è nostro Neymar".

Prandelli ha provato Giaccherini titolare in mattinata. "Ci sono considerazioni da fare a riguardo, anche la condizione fisica. Abate? Valuteremo nei prossimi giorni". La coppia d'attacco sarà Balotelli-Osvaldo. Sull'italo-argentino, che vestirà la maglia numero 10: "Ho avuto la garanzia che il suo comportamento a Roma negli allenamenti è stato perfetto. La scelta è stata dettata dalle ultime gare: nel club vive un momento di difficoltà, ma per lui sarà uno stimolo". In difesa sicura la presenza di De Sciglio sul versante sinistro di difesa. Il ct azzurro torna poi su Totti. "Su di lui ho risposto in modo sincero, facendo considerazioni in base a quello che sta facendo adesso". "Quale è l'Italia-Brasile impresso nella mia memoria? Quello del 1982 - ha concluso - dove l'Italia sovvertì i pronostici"



PIRLO: "CON IL BRASILE TEST MONDIALE"

"Quella con il Brasile non è mai una partita normale, può essere fondamentale per la nostra crescita, per capire come siamo anche in prospettiva Confederatiosn Cup e Mondiale". Andrea Pirlo ne ha giocate tante ma la sfida con la Selecao ha sempre un sapore speciale. "Spesso l'Italia non disputa grandi amichevoli - ha proseguito il centrocampista della Juve e della Nazionale - Non siamo mai al top, però stavolta cercheremo di fare bene, di fare al meglio, anche pensando ai tifosi. Questa Italia sta crescendo, penso che siamo tra le prime dieci".