Juve, Marotta: "Conte resta al 100%"

foto SportMediaset 12:48 - "Conte resta al 100%", parola di Marotta. Il dg bianconero è sicuro della permanenza dell'allenatore sulla panchina della Juventus. Con queste parole, e quelle di Conte ("Voglio essere il Ferguson della Juve"), dovrebbero finire i rumors che vedono il tecnico all'estero sulla panchina di Chelsea o Real Madrid. Poi Marotta sul top player ha tuonato: "Pensiamo ai nostri traguardi per questa stagione. In ogni caso la nostra rosa va rispettata".

"Il calcio è un contenitore di emozioni, se c'è rispetto reciproco non credo ci siano problemi. Dopo 85' di tensione Conte si è rivolto ai nostri tifosi, non mettiamo delle barriere a queste cose", ha commentato Marotta. Con un ampio margine in campionato, ora l'obiettivo è andare più avanti possibile in Champions League. "Non so se con il Bayern Monaco sarà una finale anticipata, ma sarà una bella partita tra due squadre importanti - ha detto il dg -. Per noi avere questo margine in campionato è un'esperienza nuova, Conte sta lavorando sulla gestione psicofisica. C'è grande orgoglio e soddisfazione ma sappiamo che in Champions c'è una componente legata alla fortuna".