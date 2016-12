Sergio Ramos: "Non temo Mourinho"

- Non c'è pace nello spogliatoio del. Impegnato con la nazionale,non ha perso occasione durante un'intervista per stuzzicare il suo tecnico,, col quale il rapporto di amore e odio è ormai storico. "E' un vincente e lo rispetto, ma non lo temo. Dopo aver eliminato loin Champions mi sarei aspettato altre parole per una squadra che ha dato tutto sul campo". Sul futuro: "Voglio il, con o senza Mou".

L'amore tra il difensore spagnolo e il tecnico portoghese non è mai sbocciato. Niente di nuovo dunque sul fronte Real Madrid, manon ha perso l'occasione per punzecchiare lo Special One dal ritiro della nazionale spagnola. Frasi che potrebbe incrinare ulteriormente il rapporto tra i due. "non mi è piaciuto dopo la qualificazione contro lo United. Mi sarei aspettato frasi diverse dopo la vittoria a Old Trafford, ma le parole di José sono state altre ("ha vinto chi ha giocato peggio" ndr)". La lamentela del difensore è una sorta di mancanza di rispetto verso la squadra: "Abbiamo eliminato un grande club dando tutto sul campo. Mi sarei aspettato altro".

Ramos però, pur non nascondendo il rapporto complicato, non vede tutto nero in Mourinho: "E' un vincente nato e per il calcio è un'enciclopedia. Averlo come allenatore, seppur con qualche scontro come con Aragones, mi è servito per crescere. Abbiamo discusso molto, ma sempre con rispetto reciproco. Nessun timore, ma rispetto sì. Il mio rapporto con Mourinho - conclude il giocatore - non è deteriorato. E' buono e professionale, tutto qui. Non so se resterà o meno al Real, ma anche dovesse andare via sicuramente potrà fare meglio che qui. Io in ogni caso vorrei restare a Madrid, con o senza Mourinho".