Messi, un sms a Cassano per Lionel

foto SportMediaset

08:20

- La notizia della nascita diè arrivata anche in. FantAntonio, intervenuto a Undici, ha spiegato la scelta del nome del suo secondo figlio: "L'ho chiamato Lionel in onore di quello che secondo me è il più grande giocatore di tutti i tempi, il mio idolo". Eha gradito la dedica e ha voluto mandare un sms di ringraziamento all'attaccante dell'Inter. Il capitano Zanetti ha fatto da tramite.