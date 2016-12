Conte: "Sarò il Ferguson della Juve"

foto SportMediaset Correlati Mercato: Conte sogna Suarez

Da Catanzaro, in occasione della consegna del 'Premio Ceravolo', Antonio Conte rassicura i tifosi della Juve sul suo futuro: "Quando sarà terminato questo percorso, allora ci sarà la voglia di misurarmi all'estero, ma mi auguro che quel giorno sia lontano - ha detto - Io il Ferguson della Juve? Cercherò di rimanere tutto quel tempo per conseguire tante vittorie e avvicinarmi a un personaggio così straordinario e leggendario come lui".

A Catanzaro Conte è stato "sommerso" dall'affetto dei sostenitori bianconeri: "Il popolo juventino non ha bisogno di darmi dimostrazioni d'affetto. Lo so già quanto affetto hanno per me e per la squadra".



"C'è voglia di tornare a vincere in Italia e di cullare il sogno Champions, ma dobbiamo essere pacati, umili, capendo che abbiamo iniziato un percorso e bisogna avere pazienza - ha proseguito il tecnico della Juve - Abbiamo iniziato un percorso dopo anni in cui, per tanti motivi, abbiamo dovuto ricostruire dalle macerie. Adesso abbiamo costruito qualcosa di importante per ora e per il futuro. Ci sono tutte le basi per essere protagonisti in Italia e all'estero".



Sul mercato: "Ne parliamo a fine stagione. Farlo oggi mi sembrerebbe irriverente per i componenti la rosa. Sono contento di questo gruppo. Se il prossimo anno ci sarà l'occasione per migliorarci, lo faremo. Da parte nostra c'è sempre la ricerca di giocatori forti che credano più al 'noi' che all''io' e quindi al gruppo, che poi contribuisce a rendere forte il singolo".