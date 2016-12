Francia, Benzema: "Non canto la Marsigliese"

foto SportMediaset 23:25 - Karim Benzema scandalizza la Francia. A pochi giorni dal match contro la Georgia, l'attaccante si dice fiero di portare la maglia dei Bleus , ma si rifiuta di intonare l'inno nazionale. "Non possono costringermi a cantare la Marsigliese, non l'ho mai fatto - ha detto a RMC - Non è certo cantando la Marsigliese che segnerò una tripletta. E poi sono sicuro che se non la canto, ma poi segno tre gol, alla fine nessuno verrà a farmelo notare". scandalizza laA pochi giorni dal match contro lal'attaccante si dice fiero di portare la maglia dei Bleus , ma si rifiuta di intonare l'inno nazionale. "Non possono costringermi a cantare la Marsigliese, non l'ho mai fatto - ha detto a RMC - Non è certo cantando la Marsigliese che segnerò una tripletta. E poi sono sicuro che se non la canto, ma poi segno tre gol, alla fine nessuno verrà a farmelo notare".

A pochi giorni dall'incontro per le qualificazioni del Mondiale 2014 con la Georgia, Benzema mette il dito in una piaga che brucia tanto al calcio francese. Più di una volta le bocche chiuse dei Bleus sui campi di calcio hanno sollevato polemiche. "Tutto è legato al fatto che non segno da un po' di tempo... Ma ciò non ha niente a che vedere con quello che ho sentito, con chi dice che non amo la Nazionale. Io amo la Nazionale - ha proseguito l'attaccante del Real Madrid - Per me giocare coi Bleus è un sogno, ma non possono costringermi a cantare la Marsigliese. Zidane, per esempio, non la cantava. E ce ne sono altri. Non vedo dove sia il problema di non cantare. Si mischia tutto. Ci sono anche dei tifosi che non la cantano. Non è che tutto lo stadio canta la Marsigliese''.