Serie B: Verona secondo all'ultimo respiro

23:25 - Missione compiuta per il Verona in Serie B. L'Hellas beffa al 90' il Lanciano (2-1) e agguanta il Livorno al secondo posto. I toscani pareggiano 0-0 con il Cesena e vedono avvicinarsi l'Empoli, vittorioso sul campo del Modena (3-2). Pari anche per il Sassuolo, raggiunto al 90' dalla Juve Stabia (1-1). Bene Reggina (3-0 con l'Ascoli), Bari (3-0 col Padova), Crotone (1-0 col Vicenza) e Brescia (3-2 con la Pro Vercelli).

Mezzo passo falso, dunque, per la capolista, che con la Juve Stabia si distrae negli ultimi secondi del match e concede la rete del pareggio a Jidayi. Grande balzo in avanti invece per il Verona, che apporfitta di un errore di Leali, affianca il Livorno a quota 60 punti e si prepara per la volata finale per la Serie A. Il gol partita lo segna Cacia al 90' su rigore. Subito dietro alle due inseguitrici continua intanto il forcing dell'Empoli, che a Modena conquista tre punti importanti per i play-off. Grande protagonista del match Maccarone, che firma una doppietta. Nella zona alta della classifica vincono anche il Brescia, che con la Pro Vercelli mostra un Corvia in ottimo spolvero, e il Crotone, che regola il Vicenza all'88' con una rete di Eramo. Nei "bassifondi" poi ottimo successo della Reggina: buona la prima per Pillon in panchina e straordinaria prestazione di Di Michele, che firma una splendida tripletta. Brutto stop invece per il Padova, travolto 3-0 dal Bari (doppietta di Caputo). Finiscono infine a reti inviolate Cittadella-Spezia e Ternana-Grosseto.