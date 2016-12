Giuseppe Rossi a Firenze dopo un viaggio odissea

foto SportMediaset 21:15 - Giuseppe Rossi è finalmente sbarcato all'aeroporto di Peretola alle 18 passate: un'odissea il suo rientro in Italia. Il neo giocatore della Fiorentina è partito da New York lunedì sera e ha perso due aerei a Francoforte: il primo per ritardi accumulati negli Usa per una nevicata, il secondo, invece, per problemi alla dogana. Subito direzione albergo per Pepito e non al centro sportivo come programmato alla vigilia. Mercoledì 'prima' sul campo. è finalmente sbarcato all'aeroporto di Peretola alle 18 passate: un'odissea il suo rientro in Italia. Il neo giocatore dellaè partito dalunedì sera e ha perso due aerei a Francoforte: il primo per ritardi accumulati negli Usa per una nevicata, il secondo, invece, per problemi alla dogana. Subito direzione albergo pere non al centro sportivo come programmato alla vigilia. Mercoledì 'prima' sul campo.

"Mi sento molto bene, ora voglio riposare un po'. Non vedo l'ora di scendere in campo domani per fare l'allenamento - le prime parole di Giuseppe Rossi all'arrivo - Sono contento di fare gli ultimi mesi con la squadra, speriamo di fare un grande finale di campionato. Non vedo l'ora di dare una mano alla Fiorentina, intanto sono qui e sono felice. Rientro in campo? Vediamo. L'intesa con Jovetic? Ora penso al ginocchio. La Nazionale? Sono contento che Prandelli mi aspetti, io aspetto il mio ginocchio. Resterò a Firenze fino al 4 aprile poi tornerò dopo la visita". Sul ritardo: "Colpa della dogana, Francoforte non mi piace".