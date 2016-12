Mourinho contro la Fifa: "Poca trasparenza"

foto SportMediaset 16:16 - Il tuono di José Mourinho scuote ancora una volta il mondo del calcio. L'allenatore del Real Madrid, in un'intervista rilasciata alla tv portoghese RTP, ha accusato la FIFA di aver falsato il premio di "miglior tecnico del mondo". Secondo Mourinho, arrivato subito dietro al ct della Spagna Del Bosque in classifica, nella votazione sarebbe mancata la trasparenza e la FIFA avrebbe evitato di intervenire nonostante fosse a conoscenza delle irregolarità. - Il tuono discuote ancora una volta il mondo del calcio. L'allenatore del, in un'intervista rilasciata alla tv portoghese RTP, ha accusato ladi aver falsato il premio di "miglior tecnico del mondo". Secondo, arrivato subito dietro al ct della Spagna Del Bosque in classifica, nella votazione sarebbe mancata la trasparenza e laavrebbe evitato di intervenire nonostante fosse a conoscenza delle irregolarità.

Due mesi dopo la premazione di Del Bosque come "miglior allenatore al mondo", lo smacco subìto non è ancora stato digerito da José Mourinho che alza i toni della discussione attaccando apertamente la massima organizzazione calcistica mondiale. "La FIFA - attacca lo Special One, secondo dietro Del Bosque, a margine di un'intervista alla tv portoghese - era a conoscenza di alcune irregolarità nelle votazioni, ma non ha fatto nulla. Le è mancata la trasparenza. Alcuni amici miei mi chiamarono per avvertirmi di avermi votato ma di aver trovato il loro voto trasformato in favore di Del Bosque. Evidentemente il ct ha amicizie in alto che contano più delle mie". La FIFA dal canto proprio ha respinto ogni accusa contattando il canale televisivo e spiegando come la votazione, avvenuta per via elettronica, sia stata assolutamente limpida.