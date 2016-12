Cassano, fiocco azzurro: è nato Lionel

E Cassano è intervento nel corso del programma "Undici", il talk show sportivo condotto da Pierluigi Pardo in onda in prima serata su Italia 2: "E' la seconda gioia più grande della mia vita, dopo la nascita del primo figlio. L'ho chiamato Lionel in onore di quello che secondo me è il più grande giocatore di tutti i tempi, il mio idolo. Spero calci come il padre, perché come Messi è impossibile. È un po' di tempo che dicevo a Carolina che mi sarebbe piaciuto chiamarlo così: lei non voleva, ma all'ultimo mi ha fatto la sorpresa ed ha acconsentito alla mia richiesta".

DAL FIOCCO AZZURRO AL FIOCCO ROSA

Sampdoria-Inter non si è giocata, ma due giocatori sono stati comunque accomunati dal lieto evento. Oltre a Cassano infatti, anche il capitano blucerchiato, Daniele Gastaldello, è diventato padre della piccola Sofia. Nata a Siena, pesa 3 chili e 735 grammi.