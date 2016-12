Roma, Totti: "Mondiale? Penso al presente"

''Che soddisfazione per la serata che abbiamo vissuto contro il Parma, in maniera particolare per la squadra! Da adesso alla fine - continua Totti - dobbiamo credere fermamente di poter raggiungere una posizione di classifica che ci consenta il prossimo anno di giocare in Europa. E' una meta da raggiungere per i nostri tifosi che meritano davvero tanto: dopo il mio gol i loro cori sono stati magnifici, da brividi'' ha aggiunto il numero 10 giallorosso, celebrato da addetti ai lavori e tifosi dopo l'ennesima ottima prestazione e il gol numero 226 in Serie A.

Dopo i ringraziamenti a Prandelli il capitano giallorosso già pensa alla prossima di campionato: ''A dire il vero già adesso la mia testa è tutta sulla sfida di Palermo - ha concluso il capitano romanista nel post pubblicato sul suo blog ufficiale - Non vedo l'ora di scendere nuovamente in campo con i miei compagni per continuare la nostra serie positiva, mi sento pieno di voglia ed entusiasmo''.