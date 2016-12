Prandelli: "Conte ha ragione ma..."

foto SportMediaset Correlati LA RISPOSTA DI TOTTI: "PENSO 90' ALLA VOLTA"

20:52 - Prandelli interviene nella polemica sull'esultanza di Conte a Bologna: "Conte ha ragione, alcune situazioni sono talmente esasperate che possono far pensare a un allenatore di cambiare nazione per dignità. Ognuno è libero di esprimere le proprie emozioni, ma c'è una linea sottile tra esultare e mancare di rispetto agli avversari". Poi il ct azzurro apre a Totti: "Se starà così anche la prossima estate lo prenderò in considerazione per il Mondiale".

"Lo sfogo di Conte? Questo clima non mi piace ma dobbiamo dare un contributo perché possa migliorare questo clima, anche parlando - ha proseguito Prandelli - All'estero rimarcano il fatto che questi aspetti non ci sono. La partita viene vissuta come evento sportivo e con forte emozione e finisce ì. In Italia c'è molta violenza, esasperazione, provocazione. Il nostro compito è essere corretti e non accettare provocazioni sul terreno di gioco per 90 minuti. Noi siamo responsabili del nostro comportamento in campo, è determinante. Dobbiamo iniziare noi e avere un grandissimo rispetto nei confronti di tutti. Se ci sono provocazioni bisogna avere la forza di reagire in maniera ferma".



Poi parla dei singoli: "L'anno prossimo, se saremo qualificati e spero di sì, un mese prima dei Mondiali valuteremo le condizioni di Totti sicuramente. Se le condizioni sono queste saremo obbligati a prenderlo in considerazione. E' difficile parlare ora, ma sembra un ragazzino, ha una motivazione forte e qualità incredibili e le parole di Mazzone mi hanno fatto riflettere: se starà così prima del mondiale, valuteremo. Cassano? Se starà bene prenderemo anche lui in considerazione, come abbiamo fatto con Di Natale".



Poi il ct azzurro parla dei due prossimi impegni contro il Brasile e Malta: "La mia idea è quella di affrontare due gare di qualificazione. Sarebbe un errore pensare che quella importante è con il Brasile, forse è più importante quella di Malta per i tre punti. Con il Brasile non devi sprecare tempo per preparare mentalmente la partita. Nessun tipo di esperimento ma solo una delle prime partite importanti".



Prandelli ha scelto di affidarsi a una Nazionale dei blocchi. "Tanti giocatori della Juve ma abbiamo anche cinque romanisti. Mi piace l'idea di poter lavorare sui blocchi, non avendo molto tempo arrivano giocatori che hanno delle conoscenze, hanno una cultura importante e lo spirito di squadra può essere avvantaggiato da questo, ma le scelte sono sempre dettate da un merito. Non vedo giocatori molto più forti di quelli che ho convocato". Per quanto riguarda il modulo il ct azzurro sta pensando al 4-3-3. "E' un percorso che dobbiamo fare, ma non dobbiamo dimenticare quello che abbiamo fatto. Il centrocampo di qualità non lo voglio accantonare, è un percorso da fare assieme e non si può improvvisare. Il centrocampo deve avere buona dinamicità, sono cose che devi fare sul campo, in queste partite valuteremo tutto".