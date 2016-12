Napoli: De Laurentiis sbarca su Twitter

- Primo 'cinguettio' perche ha deciso infatti di aprire un profilo personale su Twitter con il nick @ADeLaurentiis in occasione della suada presidente del Napoli, festeggiata con la vittoria per 3-2 sull'Atalanta.ha annunciato la notizia on line alle ore 19.26, in onore dell'anno di nascita del Napoli, il 1926. Poi su"Se c'è un pazzo che vuole tirare fuori 70 milioni, noi l'ascoltiamo".

"L'esordio su Twitter per una ricorrenza speciale: 400 volte "Presidente"! L'emozione la stessa di 8 anni fa come la voglia di vincere", il suo primo tweet. In poche ore il profilo di De Laurentiis ha superato i quattromila follower: tra i tifosi del Napoli iscritti ci sono diversi giapponesi. Una giornata doppiamente importante, dunque, per il numero uno del club azzurro, che in settimana è stato vicino alla squadra e a Mazzarri. E il gruppo ha risposto al meglio, tornando alla vittoria dopo cinque gare di campionato.



Il giorno dopo De Laurentiis è tornato a parlare del futuro di Cavani: "Sa perfettamente che al Napoli è rispettatissimo e gli vogliamo bene e non solo per i gol che fa ma perché è una persona seria e garbata e poi esiste una clausola rescissoria. Se c'è un pazzo che vuole tirare fuori 70 milioni, che corrispondono ai 63 milioni netti per il nostro club, noi l'ascoltiamo ma comunque sarà Cavani ad avere l'ultima parola - ha detto a margine della cerimonia del Premio 'Andrea Fortunato' svoltosi nel Campidoglio di Roma - Chi può permettersi Cavani? Ci sono delle squadre che hanno un fatturato molto elevato come Barcellona e Real Madrid, poi ci sono squadre che senza un fatturato elevato, ancora non so per quanto tempo, vanno fuori budget ignorando la regola del fair play finanziari. Io per lui ho messo una asticella molto alta. Ma noi non vogliamo trattenere nessuno, perché Napoli è un qualcosa che nel calcio è rappresentativo ed è molto importante perché ha sempre vinto senza creare scandali".



Sul ritorno al gol del Matador: "Sono contento per lui perché sembrava fosse diventata una telenovela. E soprattutto per Pandev che era moltissimo che non segnava che poi è stato un goal determinate perché ci ha permesso di vincere".

''- ha detto ancora - Abbiamo un rapporto leale e amicale io sono grato a Walter per questi 4 anni in cui ci ha consegnato professionalità e ardore, non è facile non è semplice. La nostra è una piazza che pretende molto. A Napoli è più difficile vincere perché si vogliono idoli da idolatrare ma non basta.E' prematuro parlare di mercato, ma ogni anno si devono fare 5 innesti che migliorino il gruppo. Ci sarà uno stanziamento considerevole per fare il lavoro di cui l'allenatore attuale o futuro avrà bisogno''.