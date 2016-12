Psg, il cucchiaio di Ibrahimovic: il video

foto SportMediaset

12:07

non smette mai di stupire e lo fa a suo modo. Classe e arroganza del campione che è e che è sempre stato. Allo svedese tocca il compito di trasformare il rigore dubbio appena conquistato dacontro il Saint Etienne (2-2): l'exsceglie la potenza ed esulta rivolgendosi polemicamente al pubblico. Nulla di nuovo, ma l'arbitro fa ripetere l'esecuzione causa invasioni dentro l'area di troppi giocatori prima del tiro. E qui esce il genio del bomber del, 25 gol stagionali in Ligue 1, che si ripresenta dal dischetto e sceglie la delicatezza. Cucchiaio beffardo, alla Totti e più recentemente alla Pirlo, che si insacca in rete.ride, li ha presi tutti in giro, ancora una volta. Applausi! Zittiti i tifosi avversari che cantavano: "Zlatan, Zlatan, Zlatan vaff...".