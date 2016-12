Juve: 14 giocatori impegnati con le Nazionali

foto SportMediaset 16:04 - La pausa per le Nazionali, in casa Juve, non è mai accolta con particolare giubilo. Tra europei, sudamericani e africani, a ogni sosta Conte perde almeno mezza squadra per più di una settimana. Questa volta sono 14 i giocatori chiamati a rispondere alle convocazioni ma, nonostante al rientro sia subito in programma la sfida con l'Inter, l'esodo è reso meno amaro dalla classifica: i 9 punti di vantaggio sul Napoli garantiscono sonni tranquilli. - La pausa per le Nazionali, in casa, non è mai accolta con particolare giubilo. Tra europei, sudamericani e africani, a ogni sostaperde almeno mezza squadra per più di una settimana. Questa volta sono 14 i giocatori chiamati a rispondere alle convocazioni ma, nonostante al rientro sia subito in programma la sfida con, l'esodo è reso meno amaro dalla classifica: i 9 punti di vantaggio sulgarantiscono sonni tranquilli.

Dei 14 giocatori impegnati con le Nazionali, ben otto sono gli azzurri che con il gruppo di Prandelli affronteranno Brasile e Malta: Buffon, Barzagli, Chiellini, Bonucci, Giaccherini, Marchisio, Pirlo e Giovinco. Un altro italiano, Marrone, è stato invece chiamato dall'Under 21. Vucinic è partito per il Montenegro mentre Lichtsteiner, con la Svizzera, sarà impegnato sabato a Nicosia contro Cipro. Il gruppo degli europei è chiuso da Paul Pogba, per la prima volta convocato dalla Francia di Deschamps per il doppio impegno con Georgia e Spagna.



Rientrato a febbraio dopo aver giocato la Coppa d'Africa con il Ghana, Asamoah torna in Nazionale per affrontare il Sudan. Viaggio intercontinentale anche per Isla, impegnato con il Cile in Sud America. Risparmiato Vidal, indisponibile a causa di una squalifica. Il centrocampista rimarrà così a Vinovo insieme ai "superstiti", che riprenderanno ad allenarsi mercoledì, dopo i tre giorni di riposo concessi da Conte. Un modo per ricaricare le batterie in vista di due settimane di fuoco: sabato 30 marzo c'è la sfida contro l'Inter a San Siro, martedì 2 aprile l'andata dei quarti di Champions a Monaco di Baviera e mercoledì 10 il ritorno a Torino. In mezzo il match contro il Pescara, prima di chiudere il 15 aprile con la Lazio.