Cavani e Pandev rompono il digiuno, il Napoli torna a vincere

Il Napoli ritrova il gol del suo bomber e i colpi di Pandev e riassapora la vittoria. Ma quanta fatica, contro un'Atalanta viva fino all'ultimo. Immutato il distacco dalla Juve (+9) e il vantaggio sul Milan (+2).



LA PARTITA

Due partite in una nel primo tempo del San Paolo: trenta minuti di dominio del Napoli, ultimo quarto d'ora di marca atalantina. Non potrebbe cominciare meglio la gara degli azzurri: rigore al 3' assegnato per fallo di Giorgi su Zuniga, Cavani dal dischetto questa volta non sbaglia. E il Matador rompe il digiuno di gol che durava da otto partite. Trovato il vantaggio, sembra tutto facile per gli uomini di Mazzarri, micidiali nelle ripartenze: tre-quattro passaggi in verticale e sono dalle parti di Consigli. Difesa avversaria statica e in evidente difficoltà. E gli azzurri costruiscono tre clamorose occasioni per raddoppiare, ma prima Pandev (conclusione altissima da ottima posizione), poi Cavani (palla sul fondo a tu per tu con Consigli) e infine Hamsik (colpo di testa altissimo su ottimo cross di Zuniga) sbagliano incredibilmente.



Il Napoli fallisce il colpo del ko, l'Atalanta lo punisce: perché al 31', sull'unica azione pericolosa, la squadra di Colantuono firma il pareggio. Ottima iniziativa di Denis che serve Bonaventura a centro area, Jack 'cicca' il pallone ma è Cannavaro a deviare goffamente nella sua porta. Da brivido la difesa azzurra, schierata tutta in linea nell'occasione. Preso il gol è black out Napoli, che per merito dei bergamaschi non riesce più a ripartire e che è costretto a giocare su linee verticali. Buoni adesso i raddoppi dei nerazzurri sulle fasce e gli esterni azzurri sono bloccati. E i padroni di casa rischiano di capitolare ancora perché al 33' Carmona colpisce la traversa direttamente su punizione. E i primi 45' si chiudono con l'Atalanta in avanti.



A inizio ripresa si alza il muro difensivo dell'Atalanta di fronte ai tentativi di Dzemaili e di Cavani. Colantuono corre ai ripari mandando in campo Canini per Giorgi ma al 20' il Napoli trova il gol del 2-1 grazie a una magia del Matador, che manda fuori giri Stendardo e batte Consigli. Che qualche minuto dopo dice no al bomber uruguaiano. Il tecnico degli ospiti non ci sta e gioca la carta Livaja, che entra al posto di Moralez. Al 28' è gelo sul San Paolo su altro orrore difensivo degli uomini di Mazzarri: lancio lungo di Carmona per Denis, perfetto lo stop dell'argentino, che supera in dribbling Behrami e batte De Sanctis con un pallonetto. Entra Cazzola per Biondini da una parte, Insigne per Maggio dall'altra. E proprio da Insigne parte l'azione del 3-2 azzurro di Pandev, che ritrova la gioia del gol dopo un incubo durato un'eternità. Mazzarri si infuria per qualche fallo di troppo e viene espulso. Ma non succede più nulla e il San Paolo può festeggiare.



LE PAGELLE

Cavani 7,5 - L'uruguaiano rimette i panni del Matador e infila una doppietta liberatoria che lo porta a 20 gol nella classifica cannonieri. E i gol potevano essere di più. Tanto lavoro di sacrificio per aiutare i compagni.



Pandev 7 - Una partita da protagonista per il macedone, che non vedeva il gol da oltre cinque mesi. Lo ritrova ed è pesantissimo. Ne sbaglia anche uno facile facile al 16'.



Denis 7 - Buona prova del Tanque davanti al suo ex pubblico. Suo il traversone da cui scaturisce l'1-1, 'mura' un velenosissimo tiro di Dzemaili e poi firma il momentaneo 2-2.



Zuniga 6,5 - Scatenato sulla corsia di sinistra, dove Raimondi soffre tantissimo. Si procura il rigore che sblocca la partita.



Moralez 5 - Incide poco sulla partita, mai un guizzo. E gli avversari non fanno fatica a neutralizzarlo.



Cannavaro 4,5 - Sfortunato in occasione dell'autorete ma ha gravi colpe anche sul gol di Denis, che lo scavalca e scappa indisturbato.



IL TABELLINO

Napoli-Atalanta 3-2

Napoli (3-4-1-2): De Sanctis 5; Campagnaro 6, Cannavaro 4,5, Gamberini 5 (18' st Armero 6,5); Maggio 5,5 (33' st Insigne 6), Behrami 6, Dzemaili 6, Zuniga 6,5; Hamsik 6,5; Pandev 7 (45' st Rolando sv), Cavani 7,5. A disposizione: Rosati, Grava, Mesto, Donadel, Inler, El Kaddouri, Calaiò. All.: Mazzarri 6,5

Atalanta (4-4-1-1): Consigli 6,5; Raimondi 5, Stendardo 5, Lucchini 5,5, Del Grosso 6; Giorgi 5,5 (14' st Canini 5,5), Carmona 6,5, Biondini 6 (32' st Cazzola sv), Bonaventura 6; Moralez 5 (22' st Livaja 6); Denis7. A disposizione: Frezzolini, Ferri, Contini, Radovanovic, Cigarini, Brivio, Brienza, Parra, Budan. All.: Colantuono 6.

Arbitro: Valeri

Marcatori: 4' rig., 20' st Cavani (N), 31' aut. Cannavaro, 28' st Denis (A), 36' st Pandev (N)

Ammoniti: Behrami, Insigne (N), Giorgi, Lucchini, Denis, Bonaventura (A)

Espulsi: 46' st Mazzarri (allenatore Napoli) per proteste