Esulta col braccio teso: escluso a vita dalla Nazionale

foto SportMediaset 14:41 - Pugno durissimo della Federcalcio greca nei confronti di Giorgos Katidis. Il 20enne centrocampista dell'AEK Atene è stato infatti escluso a vita da tutte le nazionali elleniche (giovanili e maggiore). Motivo? Dopo aver segnato il gol vittoria della sua squadra contro il Veria, il giocatore è corso a esultare sotto la tribuna dell'Olimpico con il braccio teso. Katidis, sommerso di critiche, si è scusato per il gesto: "Non sapevo cosa significasse". - Pugno durissimo dellanei confronti diIl 20enne centrocampista dell'è stato infatti escluso a vita da tutte le nazionali elleniche (giovanili e maggiore). Motivo? Dopo aver segnato il gol vittoria della sua squadra contro il Veria, il giocatore è corso a esultare sotto la tribuna dell'Olimpico con il braccio teso. Katidis, sommerso di critiche, si è scusato per il gesto: "Non sapevo cosa significasse".

"E' un semplice malinteso, il mio gesto non ha nulla a che fare con il fascismo - ha detto ancora Katidis - Sono un calciatore e ho festeggiato in quel modo solo per le persone in piedi e solo quello. Capisco i sentimenti riscaldati che ho creato e mi scuso per questo".



Il suo allenatore, Ewald Lienen, lo difende: "E 'un ragazzo giovane che non ha idee politiche. E' probabile che abbiano visto un saluto su Internet o da qualche altra parte e lo ha fatto senza sapere che cosa significa", ha detto il tedesco. "Io sono al 100 per cento sicuro che Giorgos non sapeva quello che faceva. Nello spogliatoio ha pianto, quando si è reso contro". La Federcalcio greca non ha creduto alla versione nè del giocatore nè del suo tecnico ed è arrivata una punizione esemplare.