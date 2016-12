Un punticino per il Siena: 0-0 col Cagliari

foto SportMediaset 14:47 - Una partita dalle zero emozioni. Siena e Cagliari non si fanno male e pareggiano 0-0 la partita valida per la 29.esima giornata di Serie A. Per i bianconeri di Iachini un punto che non smuove la classifica, un piccolissimo passo verso la salvezza che li porta a quota 25 punti. Si accontentano i rossoblù che agganciano il Bologna a quota 35. Al Franchi di Siena pochissimo spettacolo e nulle le chiare occasioni da gol davanti a poco pubblico. - Una partita dalle zero emozioni.non si fanno male e pareggiano 0-0 la partita valida per la 29.esima giornata di Serie A. Per i bianconeri di Iachini un punto che non smuove la classifica, un piccolissimo passo verso la salvezza che li porta a quota 25 punti. Si accontentano i rossoblù che agganciano il Bologna a quota 35. Al Franchi di Siena pochissimo spettacolo e nulle le chiare occasioni da gol davanti a poco pubblico.

IL TABELLINO SIENA-CAGLIARI 0-0

Siena (3-4-2-1): Pegolo 6,5; Teixeira 6, Terlizzi 5,5, Felipe 6,5; Angelo 5,5 (45' st Valiani sv), Della Rocca 6, Calello 6,5, Rubin 6; Rosina 5,5 (28' st Bogdani 6), Sestu 5 (1' st Reginaldo 6); Emeghara 5. A disp.: Farelli, Uvini, Paci, Grillo, Verre, Agra, Bolzoni, Mannini, Paolucci. All.: Iachini 5,5

Cagliari (4-3-1-2): Agazzi 6; Pisano 6, Ariaudo 6,5, Astori 6,5, Murru 6; Dessena 6, Nainggolan 6,5, Ekdal 5,5 (41' st Casarini sv); Cossu 5; Thiago Ribeiro 5 (23' st Nenè 5,5), Ibarbo 6 (32' st Pinilla sv). A disp.: Avramov, Perico, Avelar, Cabrera. All.: Pulga-Lopez 6

Arbitro: Doveri

Marcatori: -

Ammoniti: Nenè (C), Della Rocca (S)

Espulsi: -