Juve, scontro in auto per Caceres: ricoverato

foto SportMediaset 00:53 - Martin Caceres è stato ricoverato all'ospedale Cto di Torino dopo un incidente d'auto. Le condizioni del giocatore della Juventus non sono gravi, tanto che sono state subito escluse fratture anche se rischia un mese di stop. L'uruguaiano, di rientro dalla partita con il Bologna, viaggiava in via Nizza su una Porsche Cayenne quando all'incrocio con via Dante, a semaforo lampeggiante, si è scontrato violentemente con una vettura con a bordo tre giovani. è stato ricoverato all'ospedaledopo un incidente d'auto. Le condizioni del giocatore dellanon sono gravi, tanto che sono state subito escluse fratture anche se rischia un mese di stop. L'uruguaiano, di rientro dalla partita con il, viaggiava in via Nizza su unaquando all'incrocio con via Dante, a semaforo lampeggiante, si è scontrato violentemente con una vettura con a bordo tre giovani.

LA DIAGNOSI: TRAUMA CRANICO Nel pomeriggio, il giocatore è stato dimesso dal CTO ed è stato trasferito presso la Clinica Fornaca di Sessant. Il giocatore è stato visitato dal professor Benech e dal chirurgo plastico, dottor Marco Fraccalvieri. E’ in buone condizioni e trascorrerà un paio di giorni in clinica per le cure e accertamenti del caso. La diagnosi è di trauma cranico, con ampia ferita lacero contusa al cuoio capelluto e allo zigomo destro.