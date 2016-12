Balotelli: "Mourinho è meglio di Mancini a livello calcistico"

foto SportMediaset 13:47 - Dal gossip, che non gli dà tregua, alle balotellate o presunte tali. Mario Balotelli si confida alle "Iene", a cui rivela - un po' a sorpresa - che tra Mancini e Mourinho è meglio il Mancio "a livello umano", mentre "a livello calcistico meglio Mourinho. Abbiamo fatto tante litigate in campo, però mi ricordo anche bei momenti, di gioia, in cui ridevamo". Sul Pallone d'oro: "Se non l'ho ancora vinto è per colpa mia" - Dal gossip, che non gli dà tregua, alle balotellate o presunte tali.si confida alle "Iene", a cui rivela - un po' a sorpresa - che tra Mancini e Mourinho è meglio il Mancio "a livello umano", mentre "a livello calcistico meglio Mourinho. Abbiamo fatto tante litigate in campo, però mi ricordo anche bei momenti, di gioia, in cui ridevamo". Sul Pallone d'oro: "Se non l'ho ancora vinto è per colpa mia"

Nell'intervista che andrà in onda domenica sera, l'attaccante rossonero risponde senza peli sulla lingua.



Domanda: "Quante storie si inventano su di te?"

Risposta: "Tante, troppe"



D: "In quanti ti usano?"

R: "Quasi tutti"



D: "Quanto c'è di vero sul gossip su di te?"

R: "Lo 0,01%



D: "E non ti viene da denunciare queste persone che si inventano queste cose su di te?"

R: "Gli daresti solo importanza"



D: "E' vero che hai incendiato la casa con i botti?"

R: "No"



D: "Sei venuto alle mani con i tifosi del Manchester United?"

R: "No"



D: "E' vero che hai tirato delle freccette ai ragazzi delle giovanili del Manchester City?"

R: "Vero"



D: "E' vero che portavi i calzettoni del Milan in allenamento quando giocavi nell'Inter?"

R: "No"



D: "E' vero che hai ordinato una statua di bronzo che ti ritrae da metterti in casa?"

R: "Vero"



D: "Quanto multe hai pagato alle tue società?"

R: "Quasi niente. L'unica multa vera che ho preso è stato quando abbiamo vinto il campionato con il Manchester e io sono venuto in Italia invece di festeggiare con la squadra"



D: "Quante macchine hai distrutto?"

R: "Distrutte io zero. Mi sono venuti addosso due volte"



D: "Come ti trovi a Milano?"

R: "Bene"



D: "Mancini lo senti ancora?"

R: "Raramente"



D: "Perché avevate discusso?"

R: "Avevo fatto un fallo e si era arrabbiato, ma niente di che"



D: "Vi siete riappacificati?"

R: "Sì"



D: "In che ruolo preferisci giocare?"

R: "Attaccante centrale"



D: "Ci sarai in Brasile l'anno prossimo?"

R: "Speriamo"



D: "Titolare?"

R: "Speriamo"



D: "Con chi in attacco?"

R: "Uno è quello che gioca con me nel Milan. Gli altri vanno bene tutti"



D: "Pazzini?"

R: "Può anche essere Pazzini"



D: "Tre giocatori che ammiri?"

R: "Messi, Ronaldo e Ibrahimovic"



D: "Tre giocatori che sono più forti di te?"

R: "Messi, Ronaldo e Ibrahimovic"



D: "Perché non hai ancora vinto il Pallone d’oro?"

R: "Colpa mia"



D: "Nello sport contano i sacrifici?"

R: "Sì, tanto"



D: "Tu che sacrifici fai?"

R: "Da piccolo sono rimasto senza poter fare le cose normali che fanno i ragazzi della mia età… Magari hai la macchina o una bella casa, però certe volte ti viene da essere un ragazzo normale e non puoi"



D: "Diventerai il più forte giocatore al mondo?"

R: "Speriamo"



D: "In cosa devi migliorare?"

R: "Per diventare il più forte un po' in tutto"



D: "Chi è stato il tuo migliore allenatore?"

R: "Ho avuto la fortuna di avere tutti grandi allenatori"



D: "Mancini o Mourinho?"

R: "A livello umano Mancini, a livello calcistico Mourinho"



D: "Cosa ti ricordi di lui?"

R: "Abbiamo fatto tante litigate in campo, però mi ricordo anche bei momenti, di gioia, in cui ridevamo. E comunque come allenatore in campo mi ricordo tanti momenti in cui si lavorava e si giocava a grandi ritmi e a grande intensità, perché era quello che voleva lui"



D: "Senti ancora qualcuno dell’Inter?"

R: "Dell'Inter di adesso no. Qualche volta sento Materazzi o Sneijder"



D: "Ci sono dei trascorsi però tra te e Materazzi"

R: "No, Marco mi è sempre stato vicino. Non sono mai successe le cose gravi che sono state dette"



D: "Sui giornali si è letto che ti ha tirato un pugno..."

R: "No. A parte che non ce la fa" (ride)



D: "Il tuo gol più bello?"

R: "Con la Germania, il secondo"



D: "Nel derby è stato più bravo Handanovic o più scarso tu?"

R: "In due occasioni scarso io, in due molto bravo lui"



D: "Vuoi dire qualcosa a tutte le persone che leggono queste notizie di gossip sui giornali?"

R: "Ci sono cose più importanti del gossip"