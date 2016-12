Serie A: Gomez-Lodi, il Catania vola

foto SportMediaset 21:26 - Il Catania continua la corsa all'Europa, battendo 3-1 l'Udinese nel primo anticipo della 29sima giornata. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, il Catania chiude il match nei primi 20' del secondo tempo: Gomez realizza una doppietta (48' e 59') sfruttando alla perfezione due cross di Castro e Barrientos. Al 72' arriva anche la terza rete, firmata da Lodi su calcio di punizione. Di Muriel (80') il gol della bandiera per l'Udinese. - Il Catania continua la corsa all'Europa,nel primo anticipo della 29sima giornata. Dopo un, il Catania chiude il match nei primi 20' del secondo tempo:(48' e 59') sfruttando alla perfezione due cross di Castro e Barrientos., firmata da Lodi su calcio di punizione. Di(80') il gol della bandiera per l'Udinese.

IL TABELLINO CATANIA-UDINESE 3-1

Catania (4-2-3-1): Andujar 6; Alvarez 6, Legrottaglie 6,5, Bellusci 6, Marchese 6; Lodi 6,5, Almiron 6,5 (33'st Biagianti sv); Izco 6,5, Castro 7(47' st Keko sv), Barrientos 7; Gomez 7,5 (46' st Doukara sv). A disp.: Frison, Terracciano, Rolin, Potenza, Ricchiuti, Salifu, Cani, Bergessio, Petkovic. All.: Maran 7

Udinese (3-5-1-1): Brkic 5,5; Benatia 5 (42' st Zielinski sv), Danilo 5, Angella 5; Faraoni 5,5 (15' st Campos Toro 5,5), Badu 5,5, Allan 5,5, Merkel 6 (33' st Ranegie sv), G. Silva 5; Pereyra 5; Muriel 6,5. A disp.: Padelli, Pawlowski, Berra, Rodriguez, Marsura. All.: Guidolin 6,5

Arbitro: De Marco

Marcatori: Gomez (C) 4' st e 21' st, Lodi (C) 26' st, Muriel (U) 35 'st

Ammoniti: Benatia (U), Bellusci (C)

Espulsi: Potenza (C) dalla panchina