Allegri: "Il Camp Nou non cancella la crescita"

- La rimonta subìta aha ferito il, ma non l'ha abbattuto. Questo è quanto si augura il tecnico rossonero,: "La sconfitta del Camp Nou non deve cancellare quanto di buono stanno facendo i ragazzi. Fino a poco tempo fa anche l'Europa League sembrava un miraggio, ora invece ci giochiamo il secondo posto". A San Siro arriva il: "Cercano punti per salvarsi. Sarà dura, mi aspetto una reazione".

Impossibile per il tecnico rossonero, incalzato dalle domande, non tornare alla brutta serata del Camp Nou e al palo di Niang: "E' difficile sapere se cambiando le cose all'inizio, la partita avrebbe preso un'altra strada. C'erano molti ragazzi che giocavano per la prima volta in uno stadio come il Camp Nou. In pochi però al sorteggio avrebbero pensato di poter giocare una doppia sfida del genere contro la squadra più forte del mondo. Niang? Se quel tiro fosse entrato, forse staremmo qui a parlare d'altro. Ha fatto bene, ma al momento gioca meglio da esterno rispetto al centro. E' ancora giovane".

Lasciata alle spalle la Champions, la testa passa al Palermo: "Dobbiamo giocarci le partite per arrivare alla prossima Champions. Col Palermo non sarà facile perché hanno cambiato allenatore e sono in cerca di punti per salvarsi. La squadra però sta bene ed è serena. Farò qualche cambio a centrocampo e forse in difesa, ma deciderò all'ultimo. El Shaarawy? Non è vero che è in flessione. E' un ragazzo di 20 anni e nessuno a quell'età può giocare 12 mesi al massimo".