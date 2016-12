Friedel: "Tifosi interisti ignoranti"

. Il portiere del Tottenham, infatti, si è detto, presenti in 18 mila al Meazza per il ritorno degli ottavi di Europa League, una parte dei quali, secondo l'estremo difensore, avrebbe avuto un comportamento irrispettoso nei confronti didurante i tempi supplementari.

''L'Uefa può continuare ad organizzare campagne e iniziative in merito, ma finchè certi comportamenti non verranno insegnati nelle scuole in certi paesi non cambierà mai nulla. Mia moglie è delle Barbados, vivo il razzismo da vicino. E' un fenomeno mondiale che coinvolte gente molto ignorante'', ha dichiarato l'americano al quotidiano inglese Sun.

Sulla questione è intervenuto anche il tecnico dell'Arsenal, Arsene Wenger, che non ha certo usato giri di parole: "Non so se attualmente si faccia abbastanza per porre un argine a questa piaga. Certamente la situazione è migliore rispetto a qualche anno fa, ma c'è ancora molto da fare. Le squadre inglesi soffrono questo trattamento molto spesso in occasione delle loro trasferte italiane. Ma non credo che la risposta giusta sia quella di abbandonare il campo, penso che la miglior cosa da fare sia individuare i responsabili e punirli. Se lasci il campo perdi la partita e in questo modo concedi un enorme potere proprio a coloro che dovresti combattere. Una possibile soluzione sarebbe invece bandire questi tifosi dal calcio o, in alternativa, bandire i club che non puniscono certi atteggiamenti".