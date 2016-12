"Con la Juventus sarà una sfida equilibrata"

Contenti, ma non contentissimi. Il giudizio in Baviera, casa, è pressoché unanime: il quarto di finale con lasarà una grande sfida da non sottovalutare. "E' la miglior squadra italiana - afferma il tecnico-, un avversario difficile". "Poteva andarci meglio - confida-. Abbiamo buone chance di andare avanti, ma non sarà facile". Più risoluto il ds: "E' un avversario del giusto calibro".

Il Bayern Monaco è stata l'ultima squadra ad eliminare la Juventus dalla Champions League. Lo fece vincendo 4-1 a Torino ai gironi di qualificazione. Quel ricordo è ben presente nelle dichiarazioni a caldo dei protagonisti bavaresi, ma tutti - da Rummenigge a Robben - sanno che quella Juventus è solo un lontano ricordo.

"Diciamo che non è proprio un sorteggio da sogno - ha commentato Rummenigge -. Ci vorranno due grandi serate per raggiungere le semifinali. Il passaggio del turno non sarà automatico, è giusto che la cosa sia ben presente a tutti". "Entrambe le squadre stanno dominando i rispettivi campionati - spiega invece il ds Sammer -. La Juventus ha toccato il fondo a lungo, ma ora è tornata a grandi livelli. Sono tradizionalmente forti e con ottimi giocatori". Infine il tecnico, Jupp Heynckes, ha affermato di conoscere molto bene i bianconeri: "Sarà una sfida di grande livello. Sono molto forti in difesa e hanno tanta qualità in attacco. Sarà una sfida equilibrata".

Il pensiero è comune anche ai diversi giocatori che hanno commentato il sorteggio come Schweinsteiger, Neuer e Robben. Il biondo centrocampista tedesco non si fida della Juventus: "E' una squadra molto, molto forte che ha ottimi giocatori come Andrea Pirlo. Abbiamo sempre fatto fatica in passato contro di loro soprattutto perché a livello tattico sono fortissimi". Il pensiero è pressoché identico a quello di Manuel Neuer: "Sono una squadra organizzatissima, anche se continuo a pensare che possiamo passare il turno". Robben: "Pirlo è un fuoriclasse, è incredibile quello che riesce a fare alla sua età. La Juventus è una squadra molto solida che è fisicamente molto forte. Non sarà facile".