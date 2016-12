Razzismo e insulti, i recidivi della stupidità

foto SportMediaset 15:17 - In Europa qualcuno comincia a chiamarci razzisti. Dopo Inter-Tottenham, il Mirror titola "Adebayor salva gli Spurs e zittisce la Milano razzista". Antisemitismo e insulti, del resto, ultimamente negli stadi italiani sono stati purtroppo spesso protagonisti. E il caso Lazio non fa eccezione. Dopo la squalifica dell'Uefa per il saluto romano in curva e lo striscione contro Platini, gli ultrà della Nord sono tornati alla carica. - In Europa qualcuno comincia a chiamarci razzisti. Dopo, il Mirror titola "Adebayor salva gli Spurs e". Antisemitismo e insulti, del resto, ultimamente negli stadi italiani sono stati purtroppo spesso protagonisti. E il casonon fa eccezione. Dopo la squalifica dell'Uefa per il saluto romano in curva e lo striscione contro, gli ultrà della Nord sono tornati alla carica.

Una triste querelle, alimentata dalla recidiva stupidità di chi non vuole capire e continua a offendere il nostro calcio e gli italiani. All'Olimpico, vuoto per i due turni a porte chiuse inflitti dall'Uefa dopo il gesto antisemita durante la partita di Europa League con il Borussia Moenchengladbach, va in scena l'ennesima sfida dello zoccolo duro biancoceleste. L'ammenda della Lega per lo striscione contro Platini ("Heysel 29/05/85. Hai avuto la forza di giocare... davanti a 39 morti il coraggio di festeggiare... Platini maiale da te nessuna morale") non ferma gli ultrà, che si presentano allo stadio con un nuovo messaggio per il presidente della Uefa: "Meglio penalizzati che pentiti". Ma Roma non è l'unica piazza incriminata. A Milano, durante il derby, Balotelli è stato bersagliato per tutta la partita con cori razzisti. Stessa scena anche a Torino, dove gli ultrà della Juve se la sono presa anche con i napoletani, e a Genova. Non sarà che il Mirror ha un po' ragione? Il sospetto comincia a venire...