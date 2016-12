"Dispiaciuto per il ko del Milan"

- Mentre a Nyon è tutto pronto per i sorteggi di Champions,esorcizza la tensione dell'attesa parlando di campionato e, quindi, del, avversario della sua Juve: "E' forse la squadra più in forma del campionato in questo momento - dice -. Sono virtualmente salvi e hanno qualità in uomini come Diamanti, Gilardino e non solo. Vincere sarebbe dare un messaggio importante". Poi sul: "Dispiaciuto dell'eliminazione in Champions".

Ancora sui rossoneri: "Mi è dispiaciuto per due motivi. Il primo perché dopo quindici giorni dall'esaltazione dopo la vittoria di San Siro si è passati alla crocifissione di Allegri che ha preparato la partita nel medesimo modo. L'unica differenza l'hanno fatta i campioni del Barcellona che punzecchiati dalla critica hanno reso al meglio. Messi, Iniesta e Xavi sono stati messi sotto attacco e hanno risposto da loro pari".

Poi di nuovo sul campionato: "Domenica contro il Catania quando la squadra ha visto che chi ci inseguiva stava perdendo si è caricata ancora di più nel tentativo di cercare la vittoria. I siciliani hanno lavorato molto sotto la linea della palla e per noi è stato difficile trovare la rete. Se Vucinic avesse fatto gol quando ha avuto quell'occasione importante a metà gara avremmo visto un match più bello e aperto. Detto questo siamo in un momento della stagione in cui è difficile fare risultato con chiunque e per questo alla fine della partita ero molto molto contento per il risultato finale".

Conte, infine, fa un appello ai tifosi: ''I cori contro le altre squadre non ci esaltano né ci danno più birra in corpo. Ogni tifoso dovrebbe concentrarsi sulla propria squadra: è la cosa più bella e ci dà qualcosa di più. Leggo di diffide e non vorrei che per colpa di questi cori ci trovassimo a giocare a porte chiuse. Facciamo in modo che di qui alla fine della stagione non succeda più".