Lite Strama-Cassano, "catturata" la talpa

foto SportMediaset Correlati Cassano, obiettivo raggiunto

15:50

- Questa volta non è colpa sua. O meglio, lo è: perché aquel giorno ad Appiano Gentile, c’era lui. Peròoltre che colpevole,della vicenda. Vittima di una battaglia tra procuratori. Si era pensato all’inizio che la talpa fosse animata dalle peggiori intenzioni contro Fantantonio: qualcuno insomma, che volesse fargli le scarpe. Invece, ilimpegnato in quei giorni in una difficile trattativa per il rinnovo dello stesso Cassano, ma soprattutto vero mattatore della finestra di mercato invernale dei nerazzurri.Secondo quanto appreso da Sportmediaset,(quindi non certo di un diretto concorrente di Antonio) che ha la sola colpa di essersi fatto sfuggire con il suo procuratore fatti che invece avrebbero dovuto rimanere chiusi nello spogliatoio.Da lì alla prima pagina della Gazzetta, il salto si spiega però solo come unoL’incidente infatti potrebbe incrinare i suoi rapporti con Branca e con la dirigenza dell’Inter: è quello che sperano molti suoi colleghi, rimasti a guardare mentre quei rapporti, dopo l’arrivo di Cassano, si saldavano in una vera e propria alleanza.quasi tutto il budget di Moratti è passato di lì, lasciando troppa gente a becco asciutto. E così succede che anche le