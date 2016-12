Roma-sceicco, salta l'accordo: trattativa saltata

foto SportMediaset 00:55 - Salta l'accordo tra la Roma e lo sceicco Adnan Aref al Qaddumi al Shtewi, interessato all'ingresso nel pacchetto azionario del club. In una nota diffusa sul Nis di Borsa, viene formalizzato il fallimento delle trattative. "Il potenziale partner non ha completato l'investimento, nessuna proroga dei termini della transazione. L'accordo preliminare deve essere considerato risolto". L'intesa preliminare tra le parti era stata raggiunta il 22 febbraio. - Salta l'accordo tra lae lo sceiccointeressato all'ingresso nel pacchetto azionario del club. In una nota diffusa sul, viene formalizzato il fallimento delle trattative. "Il potenziale partner non ha completato l'investimento, nessuna proroga dei termini della transazione. L'accordo preliminare deve essere considerato risolto". L'intesa preliminare tra le parti era stata raggiunta il 22 febbraio.

''Facendo seguito al comunicato del 14 febbraio da AS Roma LLC SPV, azionista di maggioranza della holding NEEP Roma - si legge nella nota - con riferimento al contratto preliminare sottoscritto con lo sceicco Adnan Adel Aref al Qaddumi al Shtewi per il suo coinvolgimento, diretto o indiretto, con il gruppo azionario che detiene la quota di controllo di NEEP Roma Holding, e il termine ultimo del 14 marzo 2013 per il potenziale Partner per finanziare l'intero prezzo di acquisto del suo investimento, AS Roma SPV LLC, anche previa consultazione Consob, rende noto che il potenziale Partner non ha completato l'investimento, non è d'accordo sulla proroga dei termini per la chiusura del transazione e che quindi l'accordo preliminare con il partner potenziale deve essere considerato risolto":



"PECCATO MA IL PROGETTO VA AVANTI"

"Peccato ma il progetto Roma va avanti". Così la proprietà americana della Roma commenta il fallimento della trattativa con Al Qaddumi per un ingresso nell'azionariato della società. "Anche se è un peccato che l'operazione non si sia chiusa - si legge in una nota - l'esito non avrà alcun impatto sulla squadra. Come sempre, la proprietà resta impegnata al 100% a rafforzare il marchio della As allo scopo di costruire una grande squadra per i tifosi e per il popolo della Roma. Continueremo a lavorare a stretto contatto con UniCredit - prosegue il comunicato - per soddisfare le esigenze finanziarie del club. Lavoreremo per mettere in atto iniziative in grado di migliorare il marchio del club, a cominciare dalla costruzione di un nuovo stadio, insieme alla nuova partnership con Nike".