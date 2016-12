Europa League: la Lazio vola ai quarti

foto SportMediaset 10:42 - Dopo il 2-0 dell'andata, la Lazio batte lo Stoccarda anche al ritorno e vola ai quarti di finale d'Europa League. All'Olimpico, senza spettatori per la squalifica inflitta dall'Uefa, uno straordinario Kozak trascina i biancocelesti alla qualificazione. Il ceco apre le marcature al 6' e raddoppia due minuti più tardi. I tedeschi accorciano le distanze con Hajnal (72'), ma ancora Kozak (87') - di testa - realizza la tripletta personale: finisce 3-1. - Dopo il 2-0 dell'andata, la Lazio batte lo Stoccarda anche al ritorno e vola ai quarti di finale d'Europa League. All'Olimpico, senza spettatori per la squalifica inflitta dall'Uefa, uno straordinario Kozak trascina i biancocelesti alla qualificazione. Il ceco apre le marcature al 6' e raddoppia due minuti più tardi. I tedeschi accorciano le distanze con Hajnal (72'), ma ancora Kozak (87') - di testa - realizza la tripletta personale: finisce 3-1.

LA PARTITA

Ci rimane solo la Lazio, unica superstite (insieme alla Juve in Champions) del calcio italiano in Europa League. In un Olimpico desolatamente vuoto a causa della squalifica (si è giocato a porte chiuse), i biancocelesti impiegano otto minuti per staccare il pass che vale i quarti di finale: Kozak, al 6', mette dentro un cross da sinistra di Radu; ancora il ceco, 120 secondi più tardi, sfrutta un lancio di Hernanes per fulminare i centrali tedeschi e infilare sotto la traversa. Lo Stoccarda, già sconfitto 2-0 all'andata, abbozza una flebile reazione che non produce alcunché. Biava e Ciani presidiano con attenzione il centro della difesa, il centrocampo (Onazi, Hernanes) regge bene la fisicità dei tedeschi e sulle fasce (Candreva, Lulic) c'è sempre spazio per ripartire.



Con la qualificazione ormai in tasca, la Lazio molla qualcosa nella ripresa e, puntualmente, viene punita da un sinistro Hajnal, bravo a sfruttare una respinta di testa di Kozak. Sotto per 2-1, allo Stoccarda servirebbero tre gol passare il turno. Un'impresa titanica, che infatti non si compie anche se i tedeschi hanno il merito di spingere fino alla fine, quantomeno per pareggiare la partita. Kozak, defilato nella ripresa dopo 45 minuti super, sbuca a tre minuti dal termine quando fallisce da due passi il possibile 3-1. Appuntamento rinviato di una manciata di secondi, perché sugli sviluppi dell'azione Candreva crossa da destra e il ceco segna di testa.



Dal 23 agosto (gara d'andata del playoff) ad oggi, in Europa League la Lazio ha giocato 12 partite senza perderne alcuna. Il bilancio è impressionante: 8 vittorie e 4 pareggi, 24 gol fatti e solo 7 subiti. Una marcia costante al contrario del campionato, dove la mancanza di continuità sta condizionando la corsa al terzo posto degli uomini di Petkovic. Per la prima volta da quando esiste l'Europa League (edizione 2009-2010), un'italiana si qualifica per i quarti di finale di questa competizione. L'impressione è che non sia certo finita qui.

LE PAGELLE



Kozak 8 - Bizzarro il destino del centravanti ceco. Ancora a secco in campionato, è invece l'asso di Coppa laziale. Con la tripletta di questa sera, sono dieci gol in nove presenze in Europa League.



Radu 6,5 - L'assist per il primo gol ma non solo. Tanta corsa sulla fascia: a sinistra, con lui e Lulic, non si passa.



Hernanes 6,5 - Manda in porta Kozak dopo 8 minuti. Poi comanda le operazioni senza strafare, mettendo ordine in mezzo al campo.



Niedermeier, Tasci 4,5 - Contro Kozak, andare in difficoltà sulle palle alte sarebbe anche comprensibile. I due centrali tedeschi, invece, vanno in affanno sulla corsa e commettono disastri a livello tattico.

IL TABELLINO



LAZIO-STOCCARDA 3-1

Lazio (4-4-1-1): Marchetti 6 (43' pt Bizzarri 6,5); Pereirinha 6, Biava 6, Ciani 6,5, Radu 6,5; Candreva 6,5, Onazi 6, Hernanes 6,5 (29' st Ederson 6), Lulic 6,5; Mauri 6,5 (20' st Ledesma 6); Kozak 8.

A disp.: Crecco, Cataldi, Gonzalez, Floccari. All.: Petkovic 7

Stoccarda (4-2-3-1): Ulreich 5,5; Sakai 5,5, Niedermeier 4,5, Tasci 4,5, Molinaro 5,5; Holzhauser 5, Gentner 5; Okazaki, Hajnal 6 (29' st Harnik 6), Macheda 5 (19' st Traoré 5,5); Ibisevic 5.

A disp.: Ziegler, Felipe Lopes, Hoogland, Rudiger, Kvist. All.: Labbadia 5

Arbitro: Hagen (Norvegia)

Marcatori: 6', 8' e 42' st Kozak (L), 17' st Hajnal (S)

Ammoniti: Ibisevic, Hajnal (S); Biava (L)

Espulsi: -

CESARE ZANOTTO