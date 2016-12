Champions League, è sempre Spagna-Germania

- Più che della ormai "svalutata" remuntada, trattasi di vera e propria. Per come si erano messe le cose un paio di settimane fa, la sensazione che lapotesse "finalmente" passare lo scettro del comando europeo pareva una certezza. Ci si era fatti la bocca buona insomma: il, con l'1-1 in casa, era costretto a vincere a; ildoveva fare un'impresa e ilpartiva da un poco rassicurante 0-1.

Tutte, insomma, avevano un piede fuori dall'Europa. Ma tutte, alla fine, hanno portato a casa il risultato che serviva e, ora, corrono giustamente per la vittoria. Et voilà, oppure y olé, per dirla come la direbbero loro. Fatto sta che nei, tre su otto sono spagnole e almeno due delle tre fanno una paura tremenda. E' vero, ilnon è quello di una volta - così si diceva almeno - e ilin Champions non arriva mai fino in fondo. Però tre su otto resta comunque una percentuale buona per mettere in conto almeno una finalista.

Molto, chiaramente, dipenderà da due fattori fondamentali. Il primo è il sorteggio, perché dai quarti cadono i blocchi e vale tutto. Quindi, in teoria, vale anche uno scontro tutto in "Rojo" magari proprio tra Real e Barça. Il secondo fattore è l'asse Italia-Germania, per una volta positivo e senza dislivelli di spread. Le due tedesche, Bayern in testa, fanno paura e sono le rivali principali delle spagnole. I bavaresi, fatta eccezione per la legnata presa ieri dall'Arsenal, sono una squadra che gioca a memoria, abituata a partite importanti e con un curriculum in Champions non esaltante solamente per gli scivoloni sull'arrivo. Sono, insomma, i controfavoriti d'obbligo.

Difficile da incontrare, e il Real ne sa qualcosa, è anche il Borussia Dortmund. Squadra veloce, forte fisicamente e con qualche elemento di enorme livello tecnico. Sono l'outsider principale, la squadra che nessuno vuole incontrare. Lo stesso, più o meno, si può dire della Juve. La squadra di Conte è la grande incognita di questi quarti di finale. E' solida, e si sa, ha un centrocampo importantissimo e un dinamismo quasi unico. E ha, soprattutto, un allenatore che sa fare la differenza. I bianconeri possono tutto, anche vincere, come possono sbagliare una partita e andare a casa. Ma la distanza tra vittoria e sconfitta è così sottile da consigliare alla avversarie grandissima prudenza. La rosa delle possibili vincitrici, in ogni caso, dovrebbe uscire da questo gruppettino.

Il resto è curioso, più che spaventoso. E' curioso, ad esempio, capire fino a dove possa arrivare il Psg di Ibra. Lo svedese in Europa non vince mai, ma non potrà perdere per sempre. Ancelotti, invece, in Europa ha già vinto e sa come si fa. Insomma, i parigini sono la scheggia impazzita delle magnifiche otto. Il Malaga e il Galatasaray, infine, sono le avversarie che tutti considerano le meno pericolose. Ma entrambe hanno uomini capaci di risolvere la doppia sfida. Per informazioni, chiedere a Messi cosa ne pensa di Drogba e Sneijder. Occhio, insomma, perché tutto può accadere. Come è accaduto che una Spagna praticamente morta, sia resuscitata con una salute di ferro e un sorriso così.