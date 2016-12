Coppa Italia Primavera: il Napoli pareggia a Torino

- La finale d'andata dellatraè finita in pareggio: 1-1. Allo "Stadium", con in tribuna il presidente Agnelli, l'allenatore Conte, Chiellini e Pepe, i bianconeri sono passati in vantaggio al 47' condi testa, poi sono stati ripresi al 65' da Tutino in gol dopo una bella azione personale. Risultato che sorride agli azzurri in vista del ritorno che è previsto per fine marzo al San Paolo.

Juventus e Napoli pareggiano 1-1: è solo una finale di Coppa Italia Primavera, ma non mancano i cori anti-napoletani e contro Balotelli, gli stessi che hanno provocato tante polemiche nei giorni scorsi. Durante il primo tempo della partita, dalla curva e' partito lo slogan 'Vesuvio lavali col fuoro', lo stesso intonato domenica, durante la partita di serie A tra Juve e Catania, che è costato ai campioni d'Italia una multa di 4 mila euro. Il resto del pubblico presente (16 mila persone in tutto), ha risposto con fischi contro quel settore di sostenitori bianconeri. I cori di domenica in campionato avevano fatto temere la squalifica del campo in serie A, visto che lo Juventus Stadium è sotto diffida. Ma lunedì il giudice sportivo aveva inflitto solo una multa da 4.000 euro, a quanto pare perché il giudice sportivo nel rapporto della procura federale aveva solo il 'se saltelli muore Balotelli'. Stasera, ai cori anti-Napoli e a quelli sull'attaccante del Milan, si sono tra l'altro aggiunti cori contro Ibrahimovic.

Quanto alla gara, si è decisa nella ripresa: vantaggio bianconero in apertura con un colpo di testa di Gerbaudo e pari azzurro firmato da Tutino al termine di un'azione personale. Dal duello scudetto dei 'grandi' alla sfida tra i giovani, Juve-Napoli ha sempre un forte appeal: 16.172 spettatori allo Stadium, ingresso gratuito per tutti e un bel colpo d'occhio per una sfida Primavera.