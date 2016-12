Champions, remuntada Malaga: 2-0 e quarti

foto SportMediaset 23:49 - E' riuscita anche la remuntada del Malaga che ha raggiunto i quarti di finale di Champion. La squadra di Pellegrini ha ribaltato la sconfitta di 1-0 dell'andata battendo 2-0 il Porto, eliminandolo. A La Rosaleda i padroni di casa hanno festeggiato grazie ai gol di Isco, una perla dal limite dell'area al 43', e Santa Cruz, appena entrato e in rete con un colpo di testa al 77'. Lusitani mai pericolosi e in dieci uomini dal 49' per il rosso a Defour. - E' riuscita anche la remuntada delche ha raggiunto i quarti di finale di. La squadra di Pellegrini ha ribaltato la sconfitta di 1-0 dell'andata battendo 2-0 il Porto, eliminandolo. Ai padroni di casa hanno festeggiato grazie ai gol di, una perla dal limite dell'area al 43', e, appena entrato e in rete con un colpo di testa al 77'. Lusitani mai pericolosi e in dieci uomini dal 49' per il rosso a

IL TABELLINO MALAGA-PORTO 2-0 (0-1)

Malaga (4-4-2): Willy Caballero; Jesus Gamez, Demichelis, Weligton, Antunes; Joaquin (43' st Camacho), Toulalan, Iturra, Isco; Julio Baptista (28' st Santa Cruz), Saviola (38' st Piazòn). A disp.: Kameni, Diego Lugano, Sergio Sanchez, Seba Fernandez. All.: Pellegrini.

Porto (4-3-3): Helton; Danilo, Otamendi, Mangala, Alex Sandro (25' st Atsu); João Moutinho (1' st James Rodriguez), Fernando, Lucho Gonzalez; Varela (13' st Maicon), Jackson Martinez, Defour. A disp.: Fabiano, Andrè Castro, Izmailov, Liedson. All.: Pereira

Arbitro: Rizzoli

Marcatori: 43' Isco, 32' st Santa Cruz

Ammoniti: Otamendi, Alex Sandro, Mangala (P); De Michelis, Jesus Gamez, Toulalan (M)

Espulsi: 49' Defour (P) per doppia ammonizione