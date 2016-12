Galliani: "Al palo ho capito tutto"

11:54

- ". In una serata come questa, certi segnali sono chiarissimi. Ho detto subito a Barbara Berlusconi, adesso rischiamo anche il 2-0. Il calcio è così".analizza così la sconfitta diall'imbarco per Milano (la squadra è atterrata nella notte alle 2.30). "E' intelligente pensare che il pallone non entra mai per caso, ma io penso che a volte il pallone entri o non entri davvero per caso".