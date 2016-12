"Giggs sarà l'erede di Ferguson"

foto SportMediaset 11:13 - Ryan Giggs sarà il prossimo allenatore del Manchester United. Ne è sicuro Ole Gunnar Solksjear, ex attaccante dei Red Devils e ora manager del Molde, che al Mirror dichiara: "Ryan è il naturale candidato alla successione di Ferguson, ha ottime qualità come allenatore". Giggs, che compirà 40 anni a novembre, ha ancora un anno di contratto come giocatore, ma "sono certo che stia già cercando di imparare il massimo da Sir Alex" ha aggiunto il norvegese.

Nelle scorse settimane, il nome Solksjer è stato accostato ad alcune panchine inglesi, come quelle del Blackburn e dell'Aston Villa, ma il diretto interessato ha smentito un suo imminente trasferimento: "Sono felice di rimanere in Norvegia per migliorare le mie abilità come allenatore e la mia esperienza". Solksjear infine confessa un suo desiderio: "Un giorno mi piacerebbe allenare il Manchester United, anche se è un lavoro difficilissimo, forse il più difficile al Mondo"