Champions: Malaga e Arsenal all'assalto

A Monaco di Baviera vincere è un'impresa per tutti. Quella che dovrà cercare di fare l'Arsenal, sicuramente non il miglior Arsenal della storia, è qualcosa di fantascientifico. A Wenger serve una rimonta stile quella abbozzata col Milan la scorsa stagione, ma il 3-0 che questa volta sorriderebbe agli inglesi, è da ottenere in trasferta e contro una squadra che nel 2013 non solo non ha mai perso, ma non ha concesso un punto agli avversari. Heynckes nonostante le assenze di Boateng e Schweinsteiger squalificati, farà un po' di turnover e poco importa se il Meisterschale a marzo è già vinto. Di contro l'Arsenal scenderà all'Allianz con la squadra titolare con la speranza, quasi nulla, di imitare l'Inter del 2011, l'unica squadra a eliminare il Bayern dopo aver perso la partita d'andata.

Più incerta invece la sfida di Malaga dove gli andalusi ospitano il Porto. L'obiettivo, come per il Barça anche se coi toni decisamente minori, è la Remuntada dallo 0-1 di Oporto. La brutta notizia però per i biancazzurri è che la squadra di Pereira non perde da 16 partite consecutive. La Rosaleda è già caricata a mille ma la difficoltà per gli spagnoli sarà quella di non concedere gol ai portoghesi. Difficile contro attaccanti del calibro di Rodriguez e Martinez, ma non impossibile e comunque vitale.

Segui gli ottavi di Champions League su Premium Calcio e su Sportmediaset.it. Ecco il programma:

Bayern Monaco-Arsenal, ore 20.45, su Italia 1, Premium Calcio (370) e in streaming su www.sportmediaset.it

Malaga-Porto, ore 20,45, su Premium Calcio 1 (371)