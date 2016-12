Chivu attacca Strama: "Non c'è gioco"

Per il romeno l'Inter, però, non è prigioniera del passato visto che, piuttosto, "è prigioniera di tutti i cambiamenti che sono stati fatti".

"Non è facile ripartire da zero, neanche per coloro che sono qui da tanti anni - ha detto Chivu -. Dal primo all'ultimo, dobbiamo dare di più e farlo con più coraggio".

Infine, due battute anche sulla corsa al al terzo posto: "Quello che vedo, quello che sento è che diventa una tragedia ogni volta che l'Inter perde una partita, ma che questo non accade quando anche altre squadre davanti a noi fanno lo stesso. Credo ci voglia coerenza in tutto. Perché è così? Perché alcune squadre sono protette e altre no".