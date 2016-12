Champions: Schalke-Galatasaray

foto SportMediaset Galatasaray la battaglia di Gelsenkirchen tra lo Schalke e i turchi. La gara della Auf Schalke Arena è tesissima fino al termine. Tedeschi in vantaggio al 17' con Neustadter, che risolve una mischia. Al 37' Altintop trova il pari con una fucilata da fuori. Quindi è Yilmaz, al 42', a firmare il gol qualificazione. Al 73' Bastos fa 2-2 ma l'assedio è rotto da Umut che infila il 3-2 e consegna i quarti a Terim. Finisce con un successo al 95' per illa battaglia di Gelsenkirchen tra lo. La gara dellaè tesissima fino al termine.in vantaggio al 17' con, che risolve una mischia. Al 37'trova il pari con una fucilata da fuori. Quindi è, al 42', a firmare il gol qualificazione. Al 73'ma l'assedio è rotto dache infila il 3-2 e consegna i quarti a Terim.

IL TABELLINO SCHALKE -GALATASARAY 2-3 (and. 1-1)

Schalke (4-2-3-1): Hildebrand; Uchida, Höwedes, Matip, Kolasinac; Höger , Neustädter (1' st Fuchs); Farfan, Draxler, Bastos; Pukki.

A disp.: Fahrmann, Metzelder, Barnetta, Moritz, Meyer, Obasi. All.: Keller

Galatasaray (4-4-2): Muslera; Eboue, Dany, Semih Kaya (34' st Zan), Riera; Hamit Altintop, Selkuk Inan, Felipe Melo, Sneijder (28' st Amrabat); Burak Yimaz (41' st Umut), Drogba. A disp.: Eray, Engin, Hakan Balta, Emre, Yekta. All.: Terim

Arbitro: Eriksson (SVE)

Marcatori: 17' Neustädter, 18' st Bastos (S), 37' Hamit Altintop, 42' Burak Yimaz, 50' st Burut (G)

Ammoniti: Höger (S), Drogba (G)

Espulsi: -