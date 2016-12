"Roma-Parma a rischio rinvio per il Papa"

foto SportMediaset 17:09 - Roma-Parma di domenica sera è a rischio rinvio. Lo conferma il neo presidente del Coni Malagò. "Il mondo dello sport, ma non solo, tutto il paese e tutto il globo sono in fibrillazione per l'evento dell'intronizzazione del Papa e non si sa con quali dinamiche. Si riuniscono in Conclave ma non si sa quanto dura. Tutto la calendarizzazione del week end è sottoposta a un grande punto interrogativo. Ci potrebbe essere lo slittamento della partita". di domenica sera è a rischio rinvio. Lo conferma il neo presidente del Coni"Il mondo dello sport, ma non solo, tutto il paese e tutto il globo sono in fibrillazione per l'evento dell'intronizzazione dele non si sa con quali dinamiche. Si riuniscono inma non si sa quanto dura. Tutto la calendarizzazione del week end è sottoposta a un grande punto interrogativo. Ci potrebbe essere lo slittamento della partita".

"Visto che sono il presidente del Coni non mi scorderei che c'è anche la Maratona che è in pianta stabile nelle top ten mondiali - ha proseguito il numero uno dello sport italiano - Ci potrebbe essere anche lo slittamento della partita, così come la maratona potrebbe partire nel pomeriggio". La decisione è nelle mani del prefetto di Roma.