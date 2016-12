Allenatore italiano per il Reading

foto SportMediaset 20:46 - Potrebbe essere italiano il nuovo allenatore del Reading, squadra penultima in Premier League: secondo indiscrezioni dall'Inghilterra, Di Matteo e Di Canio sono i due candidati per la panchina. Lunedì, in seguito alla sconfitta casalinga contro l'Aston Villa, The Royals hanno ufficializzato l'addio di Nigel Gibbs, manager dal 2006 e per il prossimo impegno contro il Manchester Utd, è stato promosso il tecnico del settore giovanile Eamonn Dolan. - Potrebbe essere italiano il, squadra penultima in Premier League: secondo indiscrezioni dall'Inghilterra,sono i due candidati per la panchina. Lunedì, in seguito alla sconfitta casalinga contro l'Aston Villa, The Royals hanno ufficializzato l'e per il prossimo impegno contro il Manchester Utd, è stato promosso il tecnico del settore giovanile Eamonn Dolan.

Tuttavia questa sarebbe solo una soluzione provvisoria, in quanto per le ultime giornate di Premier il Reading sta pensando ai due tecnici italiani: Roberto Di Matteo è fermo dallo scorso novembre quando è stato esonerato dal Chelsea, Di Canio, invece, si è appena dimesso dalla panchina dello Swindon Town, club di League One (terza divisione).