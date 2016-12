foto SportMediaset Correlati Moratti avvisa Strama e Branca

14:32

Sportmediaset.

Il capitano nerazzurro

- "Quando i risultati non arrivano è normale che si dica di tutto e di più però credo che l'ultima cosa che dobbiamo fare sia andare dietro a queste cose".parla così della crisi di risultati dell'in un'intervista esclusiva adà poi la sua ricetta per superarla. "L'unica cosa da fare ora è cercare di cambiare questa tendenza negativa dando tutti il massimo in queste ultime dieci partite".